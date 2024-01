Lebensfreude bei der Lebenshilfe: Stimmungshoch im Steinhof

Duisburg Die 13. Integrative Karnevalssitzung war Mitmach-Karneval im besten Sinne und für viele Gruppen ein Heimspiel. Narren stürmten sogar die Bühne.

Dass die 13 nicht automatisch eine Unglückszahl ist, wurde am Sonntagnachmittag deutlich. Da fand im Steinhof in Huckingen nämlich die 13. Integrative Karnevalssitzung der Lebenshilfe Duisburg statt. Die Lebenshilfe wird dabei maßgeblich vom Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) unterstützt, der als Mitveranstalter sein karnevalistisches Know-how einbringt.

Die Sitzung zählt seit Jahren zu den Top-Karnevalsveranstaltungen in der Stadt. Das hängt natürlich mit dem immer wieder toll zusammengestellten Programm zusammen, aber auch mit der Art, wie Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam fröhlich und ausgelassen feiern.

Kein Wunder, dass Dagmar Frochte, die Vorsitzende der Duisburger Lebenshilfe, sich über einen „voll ausverkauften Steinhof“ freute. Unter den mehr als 400 bunt verkleideten Narren im Saal befanden sich auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und – in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters Sören Link – Stadtdirektor Martin Murrack.

13. Integrative Karnevalsveranstaltung der Lebenshilfe Duisburg im „voll ausverkauften“ Steinhof: Mitmach-Karneval als Markenzeichen

Mit Michael Jansen stand auch der bewährte Moderator der vergangenen Jahre wieder auf der Bühne.

war der HDK-Präsident als Hofmarschall Teil der Duisburger Prinzencrew und musste die Sitzungsleitung in andere Hände geben. Jetzt führte er im Frosch-Kostüm wieder durch die vierstündige Sitzung. Mit Michael „Kermit“ Jansen stand ein absoluter Karnevals-Frontmann auf der Bühne, der immer den richtigen Ton findet und auch diesmal eloquent und mit viel Empathie durch den an Höhepunkten reichen Nachmittag führte.

Die Programmmacher des HDK wissen genau, was das Publikum bei der integrativen Karnevalssitzung erwartet. Musik und Action stehen dabei im Vordergrund, Mitmach-Karneval ist von jeher das Markenzeichen dieser zur Tradition gewordenen Sause. Mit dem Tanzcorps der Weseler Prinzengarde hatte man zum Auftakt den perfekten „Eisbrecher“ auf die Bühne geholt, obwohl es bei der Lebenshilfe-Sitzung eigentlich gar kein Eis zu brechen gibt und das Publikum von Beginn an in bester Stimmung ist.

Mehr als 400 bunt verkleidete Närrinnen und Narren feierten mit. Foto: Oliver Müller / Duisburg

Nach dem erfrischenden Auftritt der Garde aus der Nachbarstadt marschierten die blauen Jungs der maritimen Karnevalsgesellschaft „Alle Mann an Bord“ ein. Und das mit voller Besatzung. Bei ihrem Heimspiel im Steinhof wurde wieder deutlich, dass die Buchholzer KG ein großes karnevalistisches Potenzial hat. Das gilt nicht nur für das singende Offizierskorps, sondern ganz besonders auch für die Tanzformationen.

Jecker Nachwuchs und die Majestäten beeindruckten

Das bewies in besonderer Weise das Tanzpaar Luca & Sarah, das mit seiner temporeichen und gefühlvollen Darbietung für Begeisterung im Saal sorgte. Und dass man sich bei den Buchholzern um den Nachwuchs nicht sorgen muss, zeigte der putzige Auftritt der quirligen Mini-Garde. Absolut gelungen war auch der gemeinsame Auftritt von Stadtprinz Matthias I. und Kinderprinz Leonardo mit ihrer jeweiligen Gefolgschaft. Sie konnten die Stimmung auf hohem Niveau halten.

Michael Jansen führte als Kermit einfühlsam durchs Programm. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Und als Steven Alan die Bühne enterte, ging die Post so richtig ab: Bei seiner von einer beeindruckenden Lichteffekt-Show begleiteten Gesangs- und Schlagzeug-Performance hielt es keinen der großen und kleinen Jecken mehr auf den Sitzen. Und als sich ruckzuck und spontan die Bühne mit bunt verkleideten Narren füllte, rief der Kölschrock-Sänger erfreut und sichtlich überrascht: „Das ist ja der Wahnsinn hier bei euch.“

Das ist ja der Wahnsinn hier bei euch Steven Alan - Musiker

Damit noch nicht genug. Für hochklassigen Karneval sorgten auch die bärenstarke Showtanz-Truppe der Fauth Dance Company, Entertainer Dirk Elfgen, der mit seiner interaktiven Musikdarbietung den Saal gar nicht erst zur Ruhe kommen ließ und die urkomische Playback-Zwergenshow des früheren „Heddemer Dreigestirns“, das nun, um einen „Zwerg“ geschrumpft, als „Heddemer TwiXX“ weitermacht. Die Besucher der wieder tollen integrativen Karnevalsveranstaltung hätten sicher nichts dagegen.

Bei der Integrativen Karnevalssitzung ist die Kostümierung Ehrensache. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

>> LEBENSHILFE IN DUISBURG

Die Lebenshilfe organisiert in Duisburg vielfältige Dienstleistungen und therapeutische Angebote für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene mit und ohne Behinderungen.

Mit den Angeboten sollen die Menschen in die Lage versetzt werden, ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Die Lebenshilfe sieht sich als Anwalt und Lobbyist für Menschen mit Behinderungen und unterstützt sie bei der Durchsetzung ihrer Interessen und Rechtsansprüche.

