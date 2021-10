Laube brannte in Duisburg: Sichtbehinderung auf A 40

Duisburg. Eine Gartenlaube stand am Dienstagabend in Duisburg-Duissern in Flammen. Die Rauchentwicklung sorgte für Sichtbehinderung auf der A 40.

In einer Kleingartenanlage an der Futterstraße in Duisburg-Duissern hat am Dienstagabend eine Laube gebrannt. Der Alarm erreichte die Feuerwehr um 19.15 Uhr. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin sofort aus.

Als sie vor Ort eintrafen stand die Laube in Flammen. Die Retter riefen daher Verstärkung, und begannen mit umfangreichen Löscharbeiten, um eine Ausbreitung des Feuers zu vermeiden. Das Sonderfahrzeug Atemschutz wurde zum Brandort geschickt.

Die Einsatzkräfte brachten zwei Propangasflaschen aus der Laube in Sicherheit. Durch die starke Rauchentwicklung vor Ort kam es auf der benachbarten A 40 kurzzeitig zu geringer Sichtbehinderung.

Brand in Duisburg-Duissern: 50 Kräfte im Einsatz

An dem Einsatz an der Futterstraße war auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt. 50 Kräfte waren bei den Löscharbeiten gefordert.

