Ab Montag beginnen die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg damit, das Laub einzusammeln.

Laub Laubabholung in Duisburg: Die Termine in der Übersicht

Duisburg. Ab Montag sammeln die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg Laubsäcke ein. Im Text finden sie die Übersicht zu den Abholterminen in den Stadtteilen.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) beginnen am kommenden Montag, 19. Oktober, mit der Laubsammlung. Laubsäcke werden dann in der Zeit von 6 bis 22 Uhr eingesammelt.

Für die Laubsammlung können handelsübliche Müllsäcke genutzt werden. Sie sollen möglichst offen und durchsichtig sein. Wichtig: Säcke, die Grünschnitt und Hausmüll enthalten, nehmen die Wirtschaftsbetriebe nicht mit.

Laubsäcke in Duisburg: Übersicht über Abholtermine

Im vergangenen Jahr stellten die Wirtschaftsbetriebe zudem erstmals in zwei Straßen testweise große Laubkörbe auf. Die Körbe aus Metallgittern könnten eine umweltfreundlichere Alternative zu den Kunststoffsäcken werden. Aufgrund der positiven Resonanz wird der Testlauf in diesem Jahr ausgeweitet. 600 Laubkörbe werden in unterschiedlichen Stadtteilen aufgestellt.

Für die „klassische“ Abholung gibt es bis Anfang Dezember für jeden Stadtteil wöchentlich feste Termine. Hier die Übersicht:

Montags: Röttgersbach, Untermeiderich, Fahrn, Wehofen, Baerl, Duissern, Mündelheim, Ehingen, Serm, Ungelsheim und Rahm

Dienstags: Alt-Walsum, Aldenrade, Obermarxloh, Mittelmeiderich, Buchholz, Hüttenheim, Huckingen, Rumeln-Kaldenhausen

Mittwochs: Vierlinden, Obermeiderich, Alt-Hamborn, Ruhrort, Laar, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Wanheimerort, Wanheim, Angerhausen

Donnerstags: Overbruch, Alt-Homberg, Neumühl, Hochfeld, Wedau, Bissingheim, Bergheim, Winkelhausen, Asterlagen, Oestrum

Freitags: Hochheide, Marxloh, Bruckhausen, Beeck, Beckerwerth, Großenbaum, Rheinhausen-Mitte, Hochemmerich, Friemersheim

Samstags: Kaßlerfeld, Neuenkamp, Altstadt, Dellviertel

Die Wirtschaftsbetriebe weisen darauf hin, dass für die Beseitigung des Laubs derjenige verantwortlich ist, der auch für die Reinigung der jeweiligen Flächen zuständig ist. Alle Abholtermine sind außerdem in der App ‘WBD Abfall‘ und im Online-Abfallkalender abrufbar.

