An der Unfallstelle an der Karl-Lehr-Brücke in Duisburg steht seit Jahren ein Geisterrad.

Unfall Laster erfasst Radfahrerin (60) in Duisburg – Krankenhaus

Duisburg. Ein Lkw hat an der Karl-Lehr-Brücke in Duisburg eine Radfahrerin erfasst. Die 60-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagmittag in Duisburg-Ruhrort an eine Radfahrerin erfasst. Die 60-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenprall schwer.

Laut Polizei wollte der 61-Jährige um 16.50 Uhr vom Karl-Lehr-Brückenzug auf die Straße Zum Container Terminal abbiegen, Dabei übersah er die Radfahrerin und traf sie mit dem Führerhaus seiner Sattelzugmaschine.

Gefahrenstelle in Duisburg-Ruhort ist bekannt

Die Frau stürzte. Retter brachten sie in ein Krankenhaus. Nach Informationen von Dienstagmittag besteht keine Lebensgefahr.

[Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier.]

Die Unfallstelle ist als Gefahrenstelle bekannt. Immer wieder kommt es dort zu Abbiege-Unfällen mit Radfahrern und Lastern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg