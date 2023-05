Die Polizei rückte am Mittwochnachmittag nach Duisburg-Mündelheim aus.

Unfall Laster erfasst Radfahrer (76) an Hofeinfahrt in Mündelheim

Duisburg. Ein Fahrradfahrer (76) ist in Duisburg-Mündelheim von einem Lkw erfasst worden. Das berichtet die Polizei zu dem Unfallhergang.

Beim Zurücksetzen an einer Hofeinfahrt hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag in Duisburg-Mündelheim einen Fahrradfahrer erfasst.

Der 76-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 16.40 Uhr auf dem Rheinfelsweg mit dem Rad hinter dem Laster unterwegs, als der Fahrer plötzlich den Rückwärtsgang einlegte, um in die Einfahrt zu fahren.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegenüber Polizisten gab er an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

