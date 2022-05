Duisburg. Zur Landtagswahl NRW 2022: Das ist der neue Landtagswahlkreis Duisburg I – und das sind die zehn Kandidatinnen und Kandidaten im Süd-Wahlkreis.

Bei der Landtagswahl in NRW am 15. Mai 2022 gibt es nach dem Neuzuschnitt der NRW-Landtagswahlkreise (wir berichteten) in Duisburg nur noch drei statt vier Wahlkreise und entsprechend nur drei Direktmandate. Im neuen Landtagswahlkreis 61 Duisburg I (siehe Textende) waren Ende März 105.407 Wahlberechtigte gemeldet.

Wahlkreis Duisburg I: acht Kandidatinnen und zwei Kandidaten treten an

und treten an Favoritinnen aufs Direktmandat: die Landtagsabgeordneten Sarah Philipp (SPD) und Petra Vogt (CDU)

und Der Wahlkreis Duisburg I besteht aus dem Bezirk Süd und den Mitte-Stadtteilen Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld, Wanheimerort

und den Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld, Wanheimerort Übersicht: Kandidatinnen/Kandidaten im Wahlkreis Duisburg II

Übersicht: Kandidatinnen/Kandidaten im Wahlkreis Duisburg III

Der Kreiswahlausschuss hat am 24. März acht Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten für den Süd-Wahlkreis zugelassen, darunter einen Einzelbewerber. Zehn Wahlmöglichkeiten – das sind mehr als in den Wahlkreisen Duisburg II und II (jeweils neun). Sie werben im Wahlkreis 61 Duisburg I um Erststimmen:

Wahlkreis Duisburg I: Sarah Philipp (SPD) und Petra Vogt (CDU) kandidieren erneut

Favoritin auf das Direktmandat ist auch im neuen Süd-Wahlkreis SPD-Kandidatin Sarah Philipp. Die 39-Jährige ist seit 2012 direkt gewählte Abgeordnete im Landtag, erhielt 2017 trotz großer Verluste noch mehr als 40 Prozent der Erststimmen. Im März 2018 wurde Philipp von der SPD-Fraktion zur parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt.

In der Kommunalpolitik war sie von 2010 bis Oktober 2021 Vorsitzende des Ortsvereins Buchholz (ab 2018 Buchholz/Wedau); seit 2011 gehört sie dem Unterbezirksvorstand an. 2021 kandidierte die Wirtschaftsgeografin als damals noch stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks erfolglos mit Oberbürgermeister Sören Link für eine Doppelspitze im SPD-Unterbezirk.

Im Landtag wird Philipp sicher auch in der nächsten Legislaturperiode vertreten sein: Die NRW-SPD wählte die Duisburgerin auf der Landesdelegiertenkonferenz am 19. Februar auf Listenplatz 2 direkt hinter Spitzenkandidat Thomas Kutschaty. Nach der Wahl 2017 zogen 13 Kandidatinnen und Kandidaten der Sozialdemokraten über die Reserveliste ins Düsseldorfer Parlament ein. Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Sarah Philipp 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (SPD) kandidiert bei der Landtagswahl erneut im Wahlkreis Duisburg I (Süd/Mitte). Foto: ANDREAS STOIKE / SPD Duisburg

Sarah Philipp tritt im Wahlkreis erneut gegen Petra Vogt an, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Die 52-Jährige unterlag ihrer SPD-Konkurrentin bereits bei den letzten beiden Landtagswahlen. 2012 zog Vogt über die Landesliste der CDU in den Landtag ein, 2017 rückte sie für den zum Staatssekretär ernannten Abgeordneten Jan Heinisch nach.

Als die acht Bezirksvorsitzenden der NRW-CDU Anfang Februar über die Reserveliste abstimmten, schaffte es Vogt immerhin auf Platz elf. 2017 hätte dieser Listenplatz nicht gereicht, da die CDU beim Laschet-Sieg alle Sitze direkt in den Wahlkreisen errang.

Bevor Petra Vogt Parlamentariern wurde, unterrichtete sie als Oberstudienrätin am Kaufmännischen Berufskolleg Duisburg-Mitte. Seit 1998 ist sie Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Neudorf, als Ratsfrau war sie von 2004 bis 2012 Fraktionschefin. Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Petra Vogt 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Die Landtagsabgeordnete Petra Vogt (CDU) tritt erneut im Wahlkreis Duisburg I an. Foto: Petra Vogt / CDU

Kira Schulze Lohoff (FDP) ist die jüngste Direktkandidatin im Süden

Mit Jule Wenzel von den Grünen wird sehr wahrscheinlich eine weitere Direktkandidatin aus dem Duisburger Süd-Wahlkreis in den Landtag einziehen. Die Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen wurde Ende 2021 bei der Landesdelegiertenkonferenz auf Listenplatz 15 gewählt. Vor fünf Jahren schafften es nach einem NRW-Ergebnis von 6,4 Prozent 14 Grüne in den Landtag, und ein besseres Zweitstimmenergebnis der Partei 2022 gilt als sicher.

Die 31 Jahre alte Jule Wenzel hat Hispanistik und Anglistik studiert, war Sprecherin der Grünen Jugend NRW und organisierte zuletzt den Wahlkampf der Bundestagsabgeordneten Felix Banaszak und Lamya Kaddor. Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Jule Wenzel 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Jule Wenzel kandidiert im Wahlkreis Duisburg I für die Grünen und steht auf einem aussichtsreichen Listenplatz. Foto: Markus Laghanke / Bündnis 90/Die Grünen Duisburg

Deutlich mehr Erst- und Zweitstimmen als die Grünen holte 2017 im Süd-Wahlkreis auch die AfD mit ihrem Rechtsaußen Andreas Laasch, Vorsitzender des Kreisverbandes und Fraktionsgeschäftsführer. Seine Partei schickt nun Nicola Dennisen ins Rennen. Die 28-Jährige ist nach Angaben der Partei examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und soll die AfD künftig für den ausgetretenen Ex-Ratsherrn Karsten Ebert als sachkundige Bürgerin in Ausschüssen vertreten. Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Nicola Dennisen 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Nicola Dennisen tritt für die AfD an. Foto: Afd Duisburg

Die FDP erzielte bei der letzten Landtagswahl im Süden das drittbeste Zweitstimmergebnis und tritt nun ebenfalls mit einer neuen, jungen Kandidatin an: Kira Schulze Lohoff ist 26 Jahre alt und vertritt die Liberalen bereits im Rat der Stadt. Die Juristin ist schulpolitische Sprecherin der Ratsfraktion und Vorstandsmitglied des Duisburger Kreisverbandes. Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Kira Schule Lohoff 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Kira Schulze Lohoff tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis Duisburg I (Süd/Mitte) als Direktkandidatin der FDP an. Foto: FDP Duisburg

Sie treten für Linke, PARTEI und MLPD an

Der bislang einzige Direktkandidat im Wahlkreis ist Matthias Brachvogel, stellvertretender Kreissprecher der Linken in Duisburg. Der 30-Jährige ist Mitglied im Digitalisierungsausschuss und beratendes Mitglied im Ausschuss für Personal und Verwaltung im Rat der Stadt. Der Fachinformatiker und Softwareentwickler engagiert sich in der Vertrauenskörperleitung der IG Metall bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM). Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Matthias Brachvogel 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Matthias Brachvogel kandidiert für die Linke. Foto: Die Linke Duisburg

Auch die Satirepartei Die PARTEI (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative) will wie 2017 in Duisburg um Erststimmen kämpfen: Die Mitglieder haben Katja Bieker aufgestellt. Die 42 Jahre alte Betreuerin für Menschen mit geistiger Behinderung und Übersetzerin für Leichte Sprache ist erst seit Dezember Mitglied und sagt, sie habe nach ihrer Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes am 23. Januar „lauter geweint als Friedrich Merz“ nach seiner Wahl zum CDU-Chef – „verständlicherweise: Schließlich habe ich das bessere Ergebnis erzielt.“ Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Katja Bieker 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Die PARTEI hat Katja Bieker als Direktkandidatin im Wahlkreis Duisburg I nominiert. Foto: Die Partei

Anders als 2017 tritt auch die linksextreme MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, in Duisburg mit Direktkandidatinnen und -kandidaten an – im Süden mit Quo-Chir Luong. Sie ist Kauffrau für Büromanagement und war bereits beim MLPD-Jugendverband „REBELL“ aktiv. Die 34-Jährige sagt: „Die Rebellion der Jugend muss organisiert und mit Durchblick sein. Ich bin überzeugte Antifaschistin und Internationalistin gegen den Antisemitismus, Rassismus und Antikommunismus.“

Quo-Chir Luong tritt bei der Landtagswahl als Direktkandidatin der MLPD im Wahlkreis 61 Duisburg I an. Foto: MLPD

Für Volt tritt Britta Söngerath an

Die pro-europäische Partei Volt schickt erstmals Landtagswahldirektkandidaten ins Rennen. Von den drei Kandidaten, die Volt in Duisburg aufgestellt hatte (zum Bericht), schaffte nur Britta Söntgerath die Zulassung durch den Kreiswahlausschuss (zum Bericht). Sie ist auch bekannter in der Stadt als ihre zugezogenen Volt-Kollegen, die in den Wahlkreisen II und III auf den Wahlzettel wollten: Söntgerath war 2014 als Mitglied der Piraten in den Duisburger Rat eingezogen. Die 59-Jährige ist erst Ende 2021 in die Partei eingetreten. Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Britta Söntgerath 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Britta Söngerath tritt für Volt an Foto: Volt Cityteam Duisburg

Einzelbewerber Roman Bonitz will mehr „Klimagerechtigkeit“

Einer der beiden in Duisburg für die Landtagswahl zugelassenen Einzelbewerber tritt im Süd-/Mitte-Wahlkreis an: Roman Bonitz ist 40 Jahre alt, lebt im Wasserviertel und ist Lehrer. Er unterrichtet Musik und Deutsch an einem Berufskolleg in Kempen (Kreis Viersen). Bonitz bezeichnet sich selbst als „Klimaaktivisten“. Er erklärt seine Motivation, als Einzelkämpfer zur Wahl anzutreten, mit dem Ziel, so „mehr Klimagerechtigkeit zu erreichen“. Daran scheiterten seiner Meinung nach die Parteien: „Es passiert viel zu wenig, auch mit den Grünen in der Regierung. Das Deutschland das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht, ist ein Unding.“ Duisburg-Selfie & Kurzfragebogen: So beantwortet Roman Bonitz 16 politische und persönliche Fragen in SMS-Länge.

Roman Bonitz tritt als parteiloser Einzelbewerber an. Foto: privat

50 Unterstützerunterschriften notwendig

Die PARTEI, Volt, MLPD und auch Einzelbewerber Roman Bonitz mussten dem Kreiswahlausschuss für jeden Direktkandidaten pro Wahlkreis Unterstützungsunterschriften von 50 dort Stimmberechtigten des vorweisen. So schreibt es das Landeswahlgesetz für Parteien und Wählergruppen vor, die seit der letzten Wahl nicht ununterbrochen im Landtag oder im Bundestag aufgrund eines Wahlvorschlages aus NRW vertreten sind. Diese Hürde nahmen alle drei Parteien und Bonitz.

Landtagswahl 2017: Ergebnis im Wahlkreis Duisburg I

Zum neuen Wahlkreis 61 Duisburg I gehören der gesamte Stadtbezirk Süd sowie sechs Stadtteile des Bezirks Mitte: Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld und Wanheimerort.

Im Vergleich zur NRW-Wahl 2017 ist der Wahlkreis Duisburg I um die Bezirk-Mitte-Ortsteile Altstadt, Dellviertel und Hochfeld gewachsen (siehe auch: Karten ganz unten).

Im März waren nach Angaben der Stadtverwaltung in dem neuen Süd-Wahlkreis 105.407 Wahlberechtigte gemeldet (31. Dezember 2021: 105.574). Bei der letzten Landtagswahl am 14. Mai 2017 wohnten im alten Wahlkreis Duisburg I 88.495 Wahlberechtigte.

So stimmten vor fünf Jahren 65,99 Prozent der Wahlberechtigten – 58.401 Wählerinnen und Wähler – ab:

Erstimmen-Ergebnis 2017 im alten Wahlkreis Duisburg I

• Sarah Philipp (SPD): 40,12 %

• Petra Vogt (CDU): 29,55 %

• Andreas Laasch (AfD): 8,36 %

• Philip Becker (FDP): 7,86 %

• Martina Ammann-Hilberath (Linke): 5,87 %

• Dr. Birgit Beisheim (Grüne): 5,07 %

• Heide Mahlberg (Die PARTEI): 1,75 %

• Britta Söntgerath (Piraten): 1,41 %

Zweitstimmen-Ergebnis 2017 im alten Wahlkreis Duisburg I

• SPD: 36,22 %

• CDU: 26,55 %

• AfD: 9,34 %

• FDP: 10,68 %

• Linke: 5,91 %

• Grüne: 5,49 %

• Die PARTEI: 0,99 %

• Piraten: 0,94 %

Die Zweitstimmen-Ergebnisse der anderen Parteien im Wahlkreis Duisburg I bei der NRW-Landtagswahl 2017 lesen Sie hier.

Die drei Duisburger Landtagswahlkreise 2022

Die vier Duisburger Landtagswahlkreise 2017

