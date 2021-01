Landschaftspark Nord in Duisburg war Drehort für Seifenoper

Für die neue TV-Seifenoper „Verbotene Liebe - Next Generation“ diente der Landschaftspark Nord in Duisburg als Filmkulisse für ein fiktives Fotoshooting. Das Ergebnis wird am 11. Januar auf TVNOW ausgestrahlt.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist eine beliebte Filmkulisse. Für die neue Fernsehserie „Verbotene Liebe – Next Generation“, einem Ableger der erfolgreichen Seifenoper, fanden auch Dreharbeiten in Meiderich statt. Das Ergebnis ist in der achten Folge der ersten Staffel zu sehen, die erstmals am Montag, 11. Januar, vom Streamingdienst TVNOW ausgestrahlt wird.

„Die Geschichte, Industrie und Natur bündeln sich hier zu einer einzigartigen, phantastischen und großen Location“, lobt Producerin Claudia Danne von der Produktionsfirma Ufa Serial Drama den Duisburger Drehort. Dessen „unzählig schöne Motive“, darunter der Hochofen 5 und die Kraftzentrale, bilden in der Episode die Kulisse für ein Modeshooting der fiktiven Traditionsfirma Verhoven.

Bei den zweitägigen Filmaufnahmen im vergangenen Sommer habe die Produktionsfirma außerdem „von der fantastischen Lichtinszenierung des Landschaftsparks profitiert“, so Danne, die ebenso wie ihre Kollegen stolz darauf sei, dass sie dort drehen durften und „dieses tolle Wahrzeichen und Denkmal einer industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets in unserer Serie“ zeigen können.

Drama und Herzschmerz ergänzen schöne Ansichten aus Duisburg

Doch es geht in der Folge längst nicht nur um schöne Ansichten und trendige Outfits, es gibt natürlich auch Drama und Herzschmerz. Denn während Josefin Reinhard (Sina Zadra) ihrem Schwarm und Firmen-Chef Alexander Verhoven (Frederik Götz) vergeblich aus dem Weg zu gehen versucht, will seine Ex-Freundin Bobbi Atakan (Asli Melisa Uzu) sich ihm wieder annähern. So gerät beim Fotoshooting die Situation schließlich außer Kontrolle.

