Landschaftspark: Hochofen 5 ist an Silvester geschlossen

Rund um die Weihnachtsfeiertage und an Silvester sind die Geschäftsstellen im Landschaftspark Duisburg-Nord nur eingeschränkt besetzt. Im neuen Jahr meldet sich die Parkverwaltung zurück, teilt die Pressestelle mit.

Das Besucherzentrum im Landschaftspark ist während der Weihnachtsfeiertage am 24., 25. sowie am 31. Dezember und an Neujahr geschlossen. An allen übrigen Dezembertagen ist das Besucherzentrum wie gewohnt geöffnet: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr und Samstag, Sonntag und feiertags von 11 Uhr bis 18 Uhr. Für touristische Angebote gilt die 2G-Regelung.

Silvester im Landschaftspark: Aussichtsplattform geschlossen

Auch die Leitung des Landschaftsparks macht zum Jahresende eine Pause und geht in Betriebsferien. Ab dem 3. Januar ist die Parkverwaltung wieder wie gewohnt im Einsatz. Pandemiebedingt bleiben die Jugendherberge und der DAV-Klettergarten weiterhin geschlossen.

Das Restaurant Hauptschalthaus ist aufgrund von Betriebsferien ab dem 20. Dezember bis Ende Januar geschlossen. Die positive Nachricht: Für Besucher ist das Landschaftsparkgelände jedoch weiterhin rund um die Uhr und kostenfrei geöffnet. Ebenfalls begehbar ist der Hochofen 5 und seine Aussichtsplattform.

Doch es gibt eine Ausnahme: Aus Sicherheitsgründen ist die Plattform nur an Silvester ab 12 Uhr bis zum Neujahrstag 12 Uhr geschlossen. Die Lichtinstallation an den Hochofenanlagen erstrahlt vom 20. Dezember bis einschließlich 2. Januar jeden Abend in voller Pracht.

