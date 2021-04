Landschaftspark Duisburg-Nord: „Photo+Adventure“ abgesagt

Duisburg. Wegen Corona haben die Veranstalter das Messe-Festival „Photo+Adventure“ im Landschaftspark Duisburg-Nord abgesagt. Kurse sollen stattfinden.

Wegen der Corona-Krise haben die Veranstalter der „Photo+Adventure“ entschieden, das für den 12. und 13. Juni im Landschaftspark Duisburg-Nord geplante Messe-Festival für Fotografie, Reise und Outdoor in diesem Jahr abzusagen.

„Dieser Schritt ist uns alles andere als leichtgefallen“, äußert sich Photo+Adventure-Geschäftsführerin Daniela Thies enttäuscht, in letzter Konsequenz sei er aber unumgänglich geworden. „Die aktuell hohen Inzidenzwerte, das Auftreten der Mutationen, die Rückschläge beim Impfen und eine insgesamt nur zögerlich reagierende Politik lassen uns keine andere Wahl.“

Messe „Photo+Adventure im Landschaftspark Duisburg-Nord: Kurse sollen stattfinden

2020 hatte die „Photo+Adventure“ nach einer Verlegung in den Herbst noch zu den wenigen Veranstaltungen gehört, die tatsächlich stattfinden konnten. Eine Verschiebung des Termins komme wegen der zahlreichen Unwägbarkeiten in diesem Jahr aber nicht infrage.

„Unser Ziel ist es nun, wenigstens das Workshop-Programm am zweiten Juni-Wochenende aufrecht zu erhalten. Eine günstige Entwicklung vorausgesetzt, ist es zumindest weiterhin vorstellbar, dass Fotobegeisterte dann wieder in Kleingruppen zusammenkommen können, um gemeinsam ihrer Leidenschaft nachzugehen“, so Thies.

„Intermezzo“ im November steht weiter auf der Agenda

Auch das „Photo+Adventure intermezzo“, das Workshop-Wochenende in familiärer Atmosphäre im November, stehe weiterhin auf der Agenda. Zudem sollen nach einer kurzen Sommerpause im Herbst die beliebten Webinare und kostenlosen Online-Vorträge in Kooperation mit Ausstellern und Partnern fortgesetzt werden.

„Darüber hinaus bündeln wir ab sofort unsere Kräfte für die Neuauflage des Messe-Festivals im nächsten Jahr“, verspricht Thies. „Wir werden diese Zeit nutzen, um am 11. und 12. Juni 2022 mit großer Eventfläche im Innen- und Außenbereich, beliebten Specials sowie vielen neuen Ideen in den Landschaftspark zurückzukehren.“

Weitere Informationen gibt es auf www.photoadventure.eu.