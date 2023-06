Landschaftspark Duisburg-Nord mit Preis ausgezeichnet

Duisburg. Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist in einer ganz besonderen Kategorie mit dem Landschaftsarchitektur-Preis 2023 ausgezeichnet worden.

Im Wettbewerb um den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2023 ist der Landschaftspark Duisburg-Nord in der Kategorie „Reifeprüfung – Projekte, 20 Jahre und älter“ ausgezeichnet worden. Es ist der 16. Wettbewerb seit der ersten Auslobung im Jahr 1993.

Der Landschaftspark, der ab dem Jahr 1989 im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (kurz: IBA) durch die Landschaftsplaner um Prof. Peter Latz realisiert wurde, ist von einer hochkarätigen, vom Präsidium des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekt:innen berufenen Jury als maßgeblich für den ökologischen, ökonomischen und sozialen Umbau der Altindustrieregion im nördlichen Ruhrgebiet gewürdigt worden.

Landschaftspark Nord ausgezeichnet für zeitgemäße Freiraumplanung

„Wir sind sehr stolz, bei diesem Wettbewerb nominiert und ausgezeichnet worden zu sein und freuen uns auf die Preisverleihung am 15. September in Berlin,“ so die Eheleute Anneliese und Peter Latz von Latz+Partner Landschaftsarchitektur Stadtplanung. Gegenstand des Wettbewerbs ist eine sozial und ökologisch orientierte Siedlungs- und Landschaftsentwicklung sowie eine zeitgemäße Freiraumplanung. Es werden insgesamt neun Kategorien ausgezeichnet, sowie ein erster Platz verliehen, der in diesem Jahr an das „Neue Ufer Überlingen“ ging, eine Parkanlage am Ufer des Bodensees.

„Das ist eine weitere herausragende Auszeichnung für diesen wunderbaren Ort in Duisburg“, freut sich der SPD-Fraktionsvorsitzende und Meidericher Ratsherr Bruno Sagurna. „Wir haben hart daran gearbeitet, den Landschaftspark Duisburg-Nord zu dem zu machen, was er heute ist – ein touristisches Highlight für ganz Duisburg und weit darüber hinaus. Ein besonderer Standort der Erholung, Kultur und Veranstaltungen.“

Über eine Million Besucher jährlich

Um das ehemalige Thyssengelände neu nutzen zu können, wurde 1989 ein internationaler Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Die Landschaftsarchitekten Latz+Partner aus Kranzberg gewannen damals mit der Idee, die vorhandenen Strukturen zu erhalten und umzunutzen. Das Modell gilt heute als leitendes Beispiel in der Raum- und Landschaftsplanung.

Durchschnittlich eine Million Besucher kommen pro Jahr in den Landschaftspark Duisburg-Nord, für Besichtigungen und Spaziergänge oder zu einer der rund 250 Veranstaltungen. Er gehört damit zu den beliebtesten Natur- und Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen.

Weitere Informationen immer aktuell unter www.landschaftspark.de

