Landschaftspark Duisburg-Nord: Duo raubt Fotografen (57) aus

Duisburg. Zwei Unbekannte haben einem Fotografen im Landschaftspark Duisburg-Nord bei einem Überfall dessen teure Ausrüstung entrissen. Die Kripo fahndet.

Der Landschaftspark Nord in Duisburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Fotografen aus der Region, die die Industriekulisse in Szene setzen wollen. Für einen 57 Jahre alten Dortmunder nahm der Ausflug in den Duisburger Norden am Wochenende ein böses Ende.

Der Mann hatte sich gegen 8.15 Uhr am Sonntagmorgen im Bereich der Kläranlage für Aufnahmen positioniert, als ihn plötzlich ein Unbekannter von hinten zu Boden stieß.

Sein Komplize entriss dem 57-Jährigen dann den Rucksack samt seiner Kameraausrüstung. Der Schaden ist enorm. Die Beute umfasst schließlich zwei Kameras, zwei Objektive der Marke Canon und weiteres Zubehör.

Überfall im Landschaftspark Duisburg-Nord: Kripo fahndet

Das Duo flüchtete nach der Tat in Richtung Klärbecken. Die Kripo fahndet jetzt nach den Unbekannten, die zur Tatzeit beide helle Kapuzenpullover und schwarze FFP2-Masken getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0.

Die Duisburger Kripo fahndet nach zwei Unbekannten. Foto: Funke Foto Service / FFS

