Duisburg. Der Landschaftspark Duisburg Nord lockte im Jubiläumsjahr über 1,1 Millionen Besucher und viele Kamerateams. Tolle Veranstaltungen auch 2020.

Landschaftspark Duisburg Nord bleibt ein Publikumsmagnet

Beliebt bei Besuchern und Kamerateams: Der Landschaftspark Duisburg-Nord feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Mehr als 1,1 Millionen Gäste feierten mit. „Der Landschaftspark bleibt ein enormer touristischer Anziehungspunkt und ein repräsentatives Aushängeschild für die Stadt Duisburg“, unterstreicht Uwe Kluge, Geschäftsführer von Duisburg Kontor Hallenmanagement, zu dem auch der Landschaftspark gehört.



Publikumsmagneten waren im Jubiläumsjahr die Ruhr Games, die Extraschicht und das Traumzeitfestival. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehören die „Finals Rhein Ruhr 2020“. In verschiedenen Sportarten werden am 6. und 7. Juni im Landschaftspark Deutsche Meister und Olympiateilnehmer ermittelt. Vertreten sind auch neue Disziplinen wie BMX, Breaking und Sportklettern. Das Ganze wird an beiden Tagen von ZDF und ARD übertragen. neue auszeichnung für den landschaftspark duisburg-nordFans können sich außerdem auf Klassiker freuen, etwa auf das Traumzeit-Festival und beliebte Familienveranstaltungen wie die GPS-Schatzsuche.

Parkplatz-Problem konnte entschärft werden

Erfreulich für Besucher und Anwohner im Umkreis: Das Parkplatz-Problem, das immer wieder bei Großveranstaltungen im Landschaftspark auftaucht, konnte im letzten Jahr entschärft werden. Man richtete eine Freifläche an der Hamborner Straße als zusätzlichen Parkplatz mit einem direkten Shuttleservice über die Gleisharfe ein.

Auch die dringende Sanierung der Kamine wurde angepackt. Durch Witterungseinflüsse sind die über 100 Jahre alten Kamine stark in Mitleidenschaft gezogen. Am ersten der drei Kamine wurden 2019 Mauerwerk und Fugennetz erneuert. In diesem und dem kommenden Jahr werden die beiden anderen Kamine in Schuss gebracht.

„Enkel für Anfänger“ wurde hier gedreht

Wer nicht persönlich im Landschaftspark vorbeischaut, kann ihn zumindest auf Leinwand und Bildschirm betrachten. Kameraleute schätzten den Park auch 2019 als markante Kulisse. So wurden einige Szenen von „Enkel für Anfänger“ dort gedreht. Der Film mit Heiner Lauterbach und Maren Kroymann in den Hauptrollen kommt am 6. Februar in die Kinos.

Auch die ARD nutzte die Parkkulisse als Schauplatz, zum Beispiel für „Das Geheimnis der Freiheit“, ein Film über das Lebenswerk von Berthold Beitz. RTL produzierte erneut „Team Ninja Warrior Germany“ in der Kraftzentrale. Und der britische Sender BBC setzte das Gelände des stillgelegten Meidericher Hüttenwerks Park für seine Serie „Gardeners‘ World“ in Szene. Der „Drehort Landschaftspark“ ist mittlerweile sogar Thema einer eigenen Gästeführung, die allein 2019 fast 31.000 Teilnehmer interessiert hat.

Weitere Informationen mit den Veranstaltungen 2020 unter www.landschaftspark.de.