Die Polizei Duisburg erstattete am Donnerstag Anzeige gegen die 34-Jährige.

Festnahme Ladendiebin (34) beißt Baumarkt-Mitarbeiterin in Duisburg

Duisburg. Eine Mitarbeiterin hat eine 34-Jährige beim Diebstahl in einem Baumarkt in Duisburg erwischt. Die Ladendiebin reagierte daraufhin aggressiv.

Eine Baumarkt-Mitarbeiterin hat am Donnerstagmittag in Duisburg-Neumühl eine Ladendiebin erwischt.

Laut Polizei beobachteten mehrere Mitarbeiter in dem Baumarkt an der Theodor-Heuss-Straße, wie ein Mann der 34-Jährige Waren übergab, die sie dann unter ihrer Kleidung versteckte. An der Kasse zahlte sie dann einige Artikel, den Rest wollte sie offenbar unter ihrer Jacke hinausschmuggeln.

Als sie eine Mitarbeiterin ansprach und festhalten wollte, wehrte sich die Diebin vehement und biss der 30-Jährigen in den Arm. Zeugen eilten zur Hilfe und hielten die 34-Jährige fest, bis die Polizei eintraf.

Die Diebin muss sich nun mit einem Verfahren wegen räuberischen Diebstahls auseinandersetzen.

