Ladendieb wollte in Aldenrade 47 Dosen Energydrinks stehlen

Duisburg. Ein 42-Jähriger wollte laut Polizei an der Friedrich-Ebert-Straße 47 Dosen Energydrinks stehlen. Wie eine Mitarbeiterin den Dieb erwischte.

Ein 42 Jahre alter Mann aus Duisburg ist als Ladendieb in einem Supermarkt in Aldenrade überführt worden: Er hatte 47 Dosen eines Energydrinks stehlen wollen.

Das berichtet die Pressestelle der Polizei. Demnach wurde der 42-Jährige am Samstag um etwa 14.30 Uhr in einem Markt an der Friedrich-Ebert-Straße erwischt.

Eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin berichtete den alarmierten Polizisten, der Mann habe sich im Laden auffällig verhalten. Darum habe sie ihn am Ausgang gebeten, seine Tasche zu öffnen. Der Räuber habe dann flüchten wollen, konnte jedoch von der Angestellten und einem Zeugen festgehalten werden, bis die Polizei am Tatort war.

Der Mann wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.

