Ladendieb stößt Frau in Duisburger Supermarkt und flüchtet

Duisburg. Eine Zeugin will in einem Supermarkt in Duisburg einen Ladendieb beobachtet haben. Als sie ihn am Kassenband anspricht, flüchtet der Mann.

Ein Zeugin will in Duisburg einen mutmaßlichen Ladendieb beobachtet haben. Als sie ihn am Kassenband anspricht, stößt er die Frau zur Seite und flüchtet. Der Vollfall soll sich laut Angaben der Polizei am Samstagmittag in einem Supermarkt an der Max-Peters-Straße in Kaßlerfeld ereignet haben.

Gegen 12.10 Uhr soll der Mann die Zeugin, die ihn aufgrund seiner ausgebeulten Jacke am Kassenband des Ladens angesprochen hatte, gestoßen haben. Anschließend lief er davon. Ob und was der Dieb erbeutet haben könnte, steht jedoch nicht fest.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

