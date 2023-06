Ladendetektiv stoppt Dieb mit Alkoholflaschen im Rucksack

Duisburg. Ein Ladendetektiv hat in einem Duisburger Supermarkt einen Dieb (18) gestoppt. Er hatte sieben Flaschen starken Alkohol im Rucksack verstaut.

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch in Duisburg einen Dieb gefasst. Der 55-Jährige beobachtete in einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort, wie ein Kunde insgesamt sieben Flaschen Wodka und Whiskey in seinem Rucksack verstaute.

An der Kasse angekommen, bezahlte der 18-Jährige aber lediglich Wasserflaschen und Toilettenpapier. Der Detektiv hielt den jungen Mann daraufhin in seinem Büro fest und alarmierte die Polizei. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

