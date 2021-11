Ein Schnaps-Dieb ist am Dienstag bei Kaufland in Duisburg-Kaßlerfeld aufgefallen.

Diebstahl Ladendetektiv stellt Wodka-Dieb in Duisburg-Kaßlerfeld

Duisburg. Mehrere Flaschen Wodka hat ein 45-Jähriger in einer Duisburger Kaufland-Filiale in seinen Rucksack gestopft. Ladendetektiv bemerkte Diebstahl.

Ein Ladendetektiv hat am Dienstag in der Kaufland-Filiale in Duisburg-Kaßlerfeld einen Schnaps-Dieb gefasst.

Der 53-Jährige beobachtete gegen 13.30 Uhr, wie der 45-Jährige mehrere Wodka-Flaschen in seinen Rucksack stopfte und dann die Kassen passierte – ohne zu bezahlen.

Kurz darauf stoppte der Ladendetektiv den Dieb und alarmierte die Polizei. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

