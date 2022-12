„Lachen fürs TaM“: Schon 1000 Karten für Show verkauft

Das Theater am Marientor in Duisburg (hier bei der Sportschau des Stadtsportbundes 2019): „Eines der schönsten Theater der Republik“ nennt Veranstalter Guido Jansen das TaM. Seine „große Weihnachtsüberraschungsshow“ geht hier am 18. Dezember über die Bühne.

Duisburg. Für die nach der peinlichen Musical-Pleite organisierte Show im TaM mit Trepper und Sting sind schon 1000 Karten verkauft. Wir verlosen Tickets.

Dass auch Vorstellungen im Theater am Marientor (TaM) vor vollen Rängen über die Bühne gehen können, zeigen nicht nur etliche Gastspiele professioneller Produktionen, sondern mit ihrem spontanen Vorhaben nun auch Veranstalter Guido Jansen und Kabarettist Wolfgang Trepper: Für ihre „große Weihnachtsüberraschungsshow“ unter dem Motto „Lachen, wenn´s ernst wird – Duisburg fürs TaM“ wurden laut Jansen in nicht mal drei Wochen schon 1000 Eintrittskarten verkauft.

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch“, berichtet Jansen. „Das TaM ist einfach ein tolles Haus und hat noch immer eine große Anziehungskraft.“ Er habe „die Hoffnung, dass wir 1200 Karten verkaufen können“. Im TaM gebe es für Bühnenshows wie die geplante sogar 1500 Plätze.

„Weihnachtsüberraschungsshow“ im TaM mit Wolfgang Trepper und Kai Magnus Sting

Dem Duisburger Veranstalter (Jagu Agentur) haben für das Programm am Sonntag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr bereits zwei bekannte Lokalmatadore zugesagt: die Kabarettisten Wolfgang Trepper (Moderation) und Kai Magnus Sting.

Kabarettist Wolfgang Trepper moderiert die Weihnachtsshow im TaM. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen – das ist neu – auch jeweils eine Tafel Schokolade geschenkt: Die Freunde Trepper und Jansen haben der Tafel Duisburg nach eigenen Angaben zum guten Zweck 2000 Tafeln zu je 1,80 Euro abgekauft, um die Einrichtung zu unterstützen. Diese rechnet wegen der Energiepreiskrise damit, dass sie demnächst bis zu 5000 hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgen muss (wir berichteten).

Alle Karten für die Show am 18. Dezember kosten laut Jansen „20 Euro plus Gebühren auf allen Plätzen. Jeder Duisburgerin und jedem Duisburger soll so die Möglichkeit gegeben werden, für ,kleines Geld’ in den Genuss des Theaterbesuches zu kommen.“ Karten sind online auf www.rheinruhrticket.de und telefonisch unter 01803 18 11 18 (9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute) erhältlich – und überall dort, wo es Tickets gibt.

Wir verlosen fünf mal zwei Karten für die Show – unter www.waz.de/tam-lachen und www.nrz.de/tam-lachen. „Lachen, wenn´s ernst wird – Duisburg fürs TaM“. Das Gewinnspiel endet am 10. Dezember.

Der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting tritt am 18. Dezember ebenfalls im TaM auf. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Duisburger Kulturszene will Zeichen setzen

Guido Jansen organisiert die Show als Reaktion auf das Express-Aus des Ralph-Siegel-Musicals „N` bisschen Frieden“, das zurzeit eigentlich noch im TaM laufen sollte. Jansen erklärt: „Es ist jammerschade. Eines der schönsten Theater der Republik ist mit der Pleite des Musicals ,‘N bisschen Frieden’ deutschlandweit wieder in die Negativschlagzeilen geraten. Grund genug, ein Zeichen für das TaM zu setzen. Die Duisburger Kulturszene will beweisen, dass es auch ganz anders geht.“

Veranstalter Guido Jansen (Jagu Agentur) organisiert die Weihnachtsshow im TaM. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke Foto Services GmbH

Zuletzt hatte der in der Kritik stehende Wolfgang DeMarco nach der „‘N bisschen Frieden“-Pleite angekündigt, von seinem Posten als „Theaterdirektor“ bei der TAM Theater GmbH des Duisburger Unternehmers Marc Schäfer zurückzutreten. Dieser Firma gehört das TaM, sie vermietet es an externe Firmen für Aufführungen, Konzerte und Veranstaltungen (demnächst: „West Side Story“, „Die Schöne und das Biest“, Atze Schröder). Das Insolvenzverfahren dagegen wurde eröffnet für die „NBF Musical Production GmbH“. Hier war DeMarco Geschäftsführer und mit seiner Firma („Rechteverwaltungs- und Produktionsgesellschaft“ Schroedermar GmbH) zu zehn Prozent beteiligt. Je 45 Prozent hielten Komponist Ralph Siegel und die Immobilienfirma des Theaterbesitzers, die Schäfer Verwaltung GmbH.

