Duisburg. Das Stille-Post-Kunstprojekt läuft seit 2017. Die Arbeiten sind nur einmal im Jahr zu sehen: am Wochenende in der Liebfrauenkirche in Duisburg.

Die Idee, aus dem Kinderspiel „Stille Post“ ein Kunstprojekt zu machen, hatte die Kölner Künstlerin Sabina Flora 2017. Seither sind über 90 kleine Werke per Post durch die Republik geschickt worden. Nur einmal im Jahr sind alle öffentlich und vereint zu sehen. „Chinese Whisper“ macht am Wochenende 10. und 11. Oktober Station in der Kulturkirche Liebfrauen am König-Heinrich-Platz.

Am Anfang der über 90 Arbeiten, keine größer als DIN-A-4-Format, steht eine aufgeklappte Blechdose, in der eine Krake in der Landschaft zu sehen ist. Wer „weiterflüstert“ wird von Sabina Flora gezielt angefragt, und sie achtet auch darauf, dass die Aktion stetig fortgesetzt wird. Die Idee: Jeder Teilnehmer sieht nur die Arbeit des unmittelbaren Vorgängers, lässt sich von ihr inspirieren zu einem eigenen kleinen Werk, das dann weiter geschickt wird an den nächsten.

Auch Duisburger Künstlerinnen sind diesmal dabei

So sind inzwischen über 90 Arbeiten entstanden, die einen spannenden Rundgang garantieren. Wie im Stille-Post-Spiel die Worte, so entfernen sich die Motive vom ersten, manche kommen ihm dann aber, Haken schlagend, wieder überraschend nahe. Variabel wie Stimmen sind die Techniken, die von der Collage über Aquarelle, Objekte, Fotos und Grafiken bis hin zu Video- und Klang-Arbeiten reichen.

Als Reaktion auf ein depressives Motiv entstand diese „Trost“-Arbeit: „Jetzt esse ich Eis im Bett...“. Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Manche Künstler haben Ideen, Formen oder Farben des jeweiligen Vorgängers aufgegriffen, andere reagieren auf Stimmungen. So wird ein ziemlich depressives Motiv von der nächsten Künstlerin mit einem rosa-geblümten Pullover beantwortet, auf dem tröstliches Eisessen empfohlen wird. Die nächste Adressatin hat buntes Eis übers Papier gezogen. In diesem Jahr sind mit den Arbeiten 85, 88, 89 und 94 auch die ersten Duisburger Künstlerinnen hinzu gekommen: Fee Brandenburg, Martina Meyer-Heil, Christina Böckler und Britta Pasche. Beim Weg durch dieses kurzweilige Kunstspiel wird deutlich: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Die Ausstellung hat Samstag, 10. Oktober, von 15 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 11. Oktober, von 10 bis 18 Uhr; www.chinese-whisper.de