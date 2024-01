Die Duisburger Feuerwehr wurde am Mittwochmorgen um 7.26 Uhr alarmiert.

Feuerwehreinsatz Kurioser Grund: Wohnungsbrand in Duisburg war Fehlalarm

Duisburg. Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr Duisburg zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Der Einsatz entpuppte sich als harmlos.

Aufregung an der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf: Wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrandes wurde am Mittwochmorgen um 7.26 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die rückte aus. Die Polizei sperrte kurzzeitig die Kreuzung Sternbuschweg/Koloniestraße sowie den Bereich Grabenstraße/Koloniestraße.

Nicht der erste Alarm dieser Art für die Duisburger Feuerwehr

Zum Glück entpuppte sich der Einsatz aber als Fehlalarm. Eine flackernde Lampe, erklärt ein Polizeisprecher, habe den Anschein erweckt, dass es in der Wohnung brenne. Es sei wohl schon der zweite Einsatz dieser Art an der Adresse, berichtete eine Nachbarin der Polizei.

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

Nach einer kurzen Kontrolle rückte die Feuerwehr gegen 7.46 Uhr wieder ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg