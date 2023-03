Kurioser Denkmalstreit um „Carl Straat“: Niederlage für Bund

Duisburg. Die „Carl Straat“ ist jetzt offiziell ein Denkmal. Warum der Bund als Eigentümer des Taucherglockenschiffs am Verwaltungsgericht unterlag.

Das Taucherglockenschiff „Carl Straat“ ist jetzt offiziell ein Denkmal. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf in einem Urteil bestätigt.

Zuvor hatte die Bezirksregierung Düsseldorf das 1963 erbaute Schiff, das mittels begehbarer Taucherglocke das Arbeiten am Grund des Rheins ermöglicht, als Denkmal in die Denkmalliste eingetragen. Dagegen hatte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes als Eigentümerin der „Carl Straat“ geklagt – und verloren.

In der Urteilsbegründung betont das Gericht, dass durch die Unterschutzstellung nicht unzulässig in die Hoheits- und Aufgabenkompetenz des Bundes eingegriffen werde. Es liege auf der Hand, dass an der Erhaltung und Nutzung des Schiffes, das in Konstruktion wie Funktion in seiner Zeit einzigartig ist, wegen seiner besonderen Bedeutung für die Geschichte des Menschen und für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsbedingungen ein gesteigertes öffentliches Interesse bestehe.

Denkmalwürdigkeit der „Carl Straat“ unabhängig von den Kosten für den Erhalt

Einem Erhaltungsinteresse stehe auch nicht entgegen, dass mit dem älteren „Kaiman“ und dem Nachfolgeschiff „Archimedes“ andere Anlagen existieren, bei denen eine vergleichbare Taucherglockentechnik zum Einsatz kommt.

Der Bund hatte in Frage gestellt, dass der Erhaltungsaufwand zumutbar sei. Dazu betont das Gericht, dass es für die Beurteilung der Denkmalwürdigkeit der „Carl Straat“ genauso wenig von Bedeutung sei, wie die Absicht des Eigentümers, die „Carl Straat“ in naher Zukunft den Betrieb einzustellen.

Wie es mit dem schwimmenden Denkmal weitergeht, ist offen. Zuletzt war die „Carl Straat“ im Dienst und säuberte den Oberrhein im Bereich Iffezheim. Das Nachfolgeschiff Archimedes liegt zur Reparatur in einer niederländischen Werft, berichtet die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn.

Gegen das Urteil (Aktenzeichen: 28 K 4888/21) kann beim Oberverwaltungsgericht für das Land NRW in Münster die Zulassung der Berufung beantragt werden.

>>DIE CARL STRAAT

Das Taucherglockenschiff „Carl Straat“ ist nach dem ersten Direktor der Duisburger Wasser- und Schifffahrtsbehörde benannt worden.

Das Spezialboot wurde in Lübeck gebaut, ist 52 Meter lang, 11,8 Meter breit und hat einen Tiefgang von maximal 1,6 Metern.

Acht Personen zählen zur Besatzung. Auf dem Vorschiff sind Steuerstand und Unterkünfte, hinten ist die Taucherglocke.

