Kunsthandwerkermarkt: Bekannte Stände und ein Fragezeichen

Duisburg. Der Kunsthandwerkermarkt ist in der Duisburger Innenstadt gestartet. Welche bekannten Stände dabei sind und was sich die Betreiber fragen.

Mit dem Kunsthandwerkermarkt ist am Freitag die Open-Air-Saison in der Duisburger Innenstadt gestartet. Im vergangenen Jahr gab es am Starttag Kritik. In diesem Jahr sorgt das Wetter für einige Fragezeichen.

Freitagmittag auf der Königstraße: Markus Prinz holt gerade mehrere Brote aus dem großen Steinofen. Innen lodert das Feuer. Gebacken wird auf ganz traditionelle Art. Der Duft von frischem Brot weht über die kleine Warteschlange hinweg, die sich vor Wallners Steinofenbäckerei gebildet hat. „Gerade sieht es gut aus. Der Optimismus überwiegt“, sagt Prinz. Die Bäckerei aus Essen, die unter anderem Zwiebelbrot, Ritterfladen und geräucherte Mettwurst im Schlafrock verkauft, ist Stammgast auf Mittelaltermärkten in der Region und eben auch auf dem Kunsthandwerkerfestival in der City.

Korbflechter Franko Tillmann ist wieder auf der Königstraße vertreten. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

So wie viele bekannte Händler und Gesichter in diesem Jahr wieder in dem Abschnitt vom Forum bis zum Lifesaver mit dabei sind: Markus Seitz, der „Obstler“ mit seinem markanten Bart und seinen Honigweinen, Bränden und weiteren Spirituosen zum Beispiel. Oder bei der Gastronomie der beliebte Flammlachs-Stand.

Kunsthandwerkermarkt in Duisburg: Viele Hoffnungen ruhen auf dem Sonntag

Sie alle stellen sich aber die entscheidende Frage: Wie voll wird es am Wochenende in der Fußgängerzone? „Das Wetter ist nun mal der wichtigste Faktor“, weiß Markus Prinz. Am Freitag schüttete es immer wieder kräftig. In den trockenen Phasen ließen sich aber schon einige Besucherinnen und Besucher an den Tischen nieder und bummelten über den Markt.

Am Samstag ist erneut wechselhaftes Wetter mit Schauern prognostiziert. Am Sonntag soll es dann trocken bleiben – und die Geschäfte an der Königstraße und im Forum öffnen. Der erste von insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntagen gehört zum ersten „Event-Wochenende“ in der Innenstadt 2023.

Ein Umstand wiederholte sich am Freitag auf dem Kunsthandwerkermarkt übrigens nicht: Im vergangenen Jahr hatten viele Besucher kritisiert, dass zahlreiche Stände zum Auftakt noch geschlossen oder nicht besetzt waren. Bei der aktuellen Auflage waren keine verwaisten Zelte oder Buden zu sehen.

Auch am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr sind die 120 Kunsthandwerker für die Besucher da. Zum Programm gehören auch zwei Karussells und ein Bungee-Trampolin sowie Live-Musik auf der Bühne am König-Heinrich-Platz.

