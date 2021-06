Kulturrucksack bietet Duisburger Kindern Ferien-Workshops

Duisburg. Der Kulturrucksack lädt Duisburger Kinder in den Sommerferien zu kreativen Workshops ein. Angebote in den Stadtteilen von Nord bis Süd ist groß.

Der Duisburger Kulturrucksack hat für die Sommerferien in vielen Stadtteilen wieder vielfältige Workshop-Angebote geschnürt. Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren sind eingeladen, die überwiegend kostenlosen Angebote unter professioneller Anleitung zu besuchen und so ihre Sommerferien bunter und lebendiger zu gestalten.

Den Ferienauftakt gestalten der Historiker Olaf Fabian-Knöpges mit dem historischen Spiel „Die Wikinger kommen“ vom 5 bis 9. Juli auf dem Gelände des Abenteuerspielplatzes Robinson in Rheinhausen sowie der Choreograph und Künstler Max Bilitza mit seinem Kunstworkshop „Wie man einem toten Hasen die heutige Welt erklärt“ auf dem Außengelände der Tanzwerkstatt Ulla Weltike in Neudorf vom 5. bis 11. Juli.

Selfies als Kunst und Handlettering

Der Fotograf Roland Meetz lädt an drei Workshop-Blöcken (5./6. Juli, 12./13. Juli und 19./20. Juli) in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Angertaler Straße in Wanheim zum Fotoworkshop „Dein Selfie ist Kunst“ ein. Die Stadtbibliothek bietet unter der Leitung von Designerin Maia Kesseler jeweils zweistündige Workshops „Handlettering“ an (6., 8., 13., 16., 20. Juli).

Die experimentelle Talentwerkstatt „Stillleben – Laut geben“ mit Martina Krall und Peter Eisold bietet vom 12. bis 15. Juli in der Cubus-Kunsthalle Raum für kreatives Schaffen. Junge Filmbegeisterte können in gleich zwei Formaten die Filmwerkstatt des Filmforums kennen lernen. Der Trickfilmworkshop „GOLDschürfer“ findet vom 12. bis 16. Juli statt, „LICHTStreifen: Filme handgemacht“ vom 26. bis 30. Juli.

Einblicke ins hohe Mittelalter

Musikalische Impulse setzt Jürgen Lesker an drei Orten in der Stadt rund um das Instrument Steelpan. „Spielen auf der Steelpan“ steht am 12. Juli im Spielzentrum Süd, am 15. Juli im Regionalzentrum Süd und am 19. Juli im Regionalzentrum Nord auf dem Plan.

Das Kultur- und Stadthistorische Museum Duisburg ermöglicht vom 19. bis 23. Juli unter Leitung von Olaf Fabian-Knöpges mit „Liebe und Mitleid: Die Bruderschaft der Ritter des Johannes“ einen Einblick ins hohe Mittelalter. Ab 20. Juli sind auch Tagesbesuche des historischen Spiels nach vorheriger Anmeldung möglich.

Klangspiele und Hip-Hop

Babette Winkelmann und Britta L.QL bieten jungen Vloggern in „hereinspaziert und rausgezoomt“ vom 27. bis 31. Juli im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Ruhrort Einblicke in die Welt des Vloggens (Video-Blogs) und Youtube. Im Martin-Niemöller-Haus in Walsum schafft der Instrumentenbauer und Musiker Ingo Stanelle Gelegenheit zum kreativen Handwerken. „D.I.Y. Klangspiele selber bauen“ findet vom 2. bis 8. August statt.

Den Abschluss des Ferienprogramms bildet der Hip-Hop-Workshop „4 Elements“ im Regionalzentrum Nord vom 9. bis 13. August unter Leitung von Kolja Vorthmann (DJing), Manuel Meller (Rap), Sun Ha-Hwang (Breakdance) und Robin Meyer (Graffiti).

>>TÜR ZU KUNST UND KULTUR FRÜH ÖFFNEN

Der Kulturrucksack ist ein Angebot des Landes NRW und der Kommunen zur kulturellen Bildung. Die Tür zu Kunst und Kultur soll für alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich geöffnet werden.

zur kulturellen Bildung. Die Tür zu Kunst und Kultur soll für alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich geöffnet werden. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit jährlich 4,40 Euro pro Kind oder Jugendlichen. Bei allen Veranstaltungen gelten die Corona-Schutzregeln. Mehr Infos zu allen Workshops und Kontaktdaten zur Anmeldung unter: www.duisburg.de/kulturrucksack

