Kulinarische Schnitzeljagd führt durch Ruhrort und die City

Zwölf Stationen in Duisburg-Ruhrort und in der Innenstadt machen am 24. Juli mit. Überall bekommen die Teilnehmer kleine Häppchen.

Mitte. Am 24. Juli können Duisburger bei der Kulinarischen Schnitzeljagd die Stadt erkunden und dabei Restaurants und Fachgeschäfte kennen lernen.

Radeln und genießen: Am Samstag, 24. Juli, findet in Duisburg die nächste Kulinarische Schnitzeljagd statt. Diesmal geht’s durch Ruhrort, die Innenstadt, Duissern und Neudorf. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Wegen der Corona-Auflagen ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt.

„Wir freuen uns, dass es wieder los geht“, sagt Mit-Organisatorin Dagmar Dahmen, die in den vergangenen Wochen die insgesamt zwölf Gastronomen ausgesucht hat, die diesmal dabei sind. Unter ihnen sind beliebte Wiederholungstäter wie das Brauhaus Webster, die Weinbar Bettys Weinhock, das Kuchenparadies Omma Paula sowie die Konditorei Café Kurz und Schimmis Lieblingskneipe Zum Anker aus Ruhrort.

Frank Schwarz Gastro Group, Rock Pit oder Haus Kaiserberg neu dabei

Erstmals mit dabei sind: Der Biergarten Mühlenweide in Ruhrort, wo die Schnitzeljäger Schimmis Lieblingsspeise – logo, die selbstgemachte Currywurst aus einer Duisburger Metzgerei - probieren können. Premiere bei der Kulinarischen Schnitzeljagd feiert außerdem die Frank Schwarz Gastro Group, ansässig auf dem Großmarkt in Kaßlerfeld. Dort gibt’s als Probierhappen die so genannte Achterraths Fischsuppe oder ein Süßkartoffelgulasch.

Sydney Addo ist einer der Macher des neuen Burger-Restaurants Rock Pit, die bisher ihren leckeren Burger nur „to Go“ anbieten konnten. Nun wollen sie sich einem größeren Publikum vorstellen. Auch für Halida Plančić, die mit ihrem Mann das Haus Kaiserberg betreibt, ist es der erste Einsatz bei der Schnitzeljagd. „Wir finden die Idee toll und sind super gerne mit dabei.“

Ebenfalls neu im Kreis der Schnitzeljagd-Gastronomen ist Matus Burritos, der in Duisburg trotz Corona seit September 2020 einen tollen Start mit seiner Gastro-Idee hingelegt hat. Und als besondere Überraschung entführt die Schnitzeljagd zur Floristin Liebe Blume in Ruhrort, denn dort bietet Manuela Joormann mit ihrem Mann selbst gemachtes Salz beispielsweise mit Rosengeschmack an.

Innerhalb eines Tages haben die sieben Stunden Zeit, um die Läden in ihrem Tempo individuell zu besuchen. ]Die Tour findet an am 24. Juli zwischen 11 und 18 Uhr statt. In dieser Zeit bekommen die Teilnehmer in jedem der Läden kostenlos eine kulinarische Köstlichkeit. Die Tour ist radoptimiert. Wer mit dem Fahrrad fahren will, kann sich die vorgeschlagenen Routen für Google Maps oder Komoot kostenlos herunterladen.

Teilnehmerzahl ist auf 300 begrenzt

Natürlich gelten für alle Kulinarischen Schnitzeljagden die aktuellen Corona-Maßnahmen. Die Tickets gibt’s im Netz unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/duisburg. Die Karten sind erfahrungsgemäß begehrt. Die Teilnehmerzahl ist bei dieser Tour auf 300 begrenzt, um die Läden bei der Umsetzung der Corona-Auflagen zu unterstützen.

