Kulinarische Schnitzeljagd führt durch Duisburgs Westen

Auch beim Burgerladen „RockPit“ legten die Teilnehmer der kulinarischen Schnitzeljagd am vergangenen Wochenende einen Stopp ein.

Mitte. Am 8. Oktober findet die letzte kulinarische Schnitzeljagd für dieses Jahr statt. Was Teilnehmer probieren können und wo es noch Tickets gibt.

Radeln und schlemmen: Am Wochenende haben sich rund 250 Teilnehmer der kulinarischen Schnitzeljagd auf den Weg gemacht, um neue Restaurants und Geschäfte zu entdecken. Sie testeten beispielsweise bei „Salloura Sweets“ süße Köstlichkeiten an der Claubergstraße und schauten im Burger-Restaurant „RockPit“ vorbei. Im Unverpacktladen in Neudorf informierten Angelika und Andreas Sanders, wie man möglichst ohne viel Müll zu produzieren einkaufen gehen kann. Und im neuen Bistro Edel gab’s für jeden ein Stückchen Kuchen, Stulle oder Börek.

Nächste Route durch Duisburg-Ruhrort, Alt-Homberg und Bergheim

Die Veranstalter teilen übrigens mit, dass die Saison in Duisburg noch nicht komplett vorbei ist. Am Samstag, 8. Oktober, gibt’s noch einmal die Gelegenheit, mit dem Rad die Stadt kulinarisch zu entdecken. Diesmal geht’s durch Ruhrort, Alt-Homberg und Bergheim im Duisburger Westen. Es beteiligen sich etwa der Nudelgarten, Café Kurz, Brucki’s Büdchen, der Pub „Dexter“ sowie das Caffé Strada, das Kaffee selbst röstet, sowie „Cathys Hütte“.

Die Tour am 8. Oktober startet um 11 Uhr. Bis 18 Uhr haben die Teilnehmer Zeit, die kulinarischen Kleinigkeiten zu probieren. Tickets für diesen Termin gibt es online auf der Seite www.kulinarische-schnitzeljagd.de.

