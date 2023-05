Kulinarische Schnitzeljagd feiert zwei Premieren in Duisburg

Duisburg. Radfahren und schlemmen: Die kulinarische Schnitzeljagd bietet in diesem Jahr drei Routen durch Duisburg an. Worauf sich Veganer freuen können.

Die Kulinarische Schnitzeljagd kommt in dieser Saison in Duisburg mit einigen Neuheiten im Fahrradkörbchen daher. Dreimal können Genussliebhaber wieder auf Tour gehen. Erstmals gibt es sogar eine komplett vegane Tour im Programm. Zudem führt eine neue Route von Meiderich nach Marxloh durch den Duisburger Norden.

„Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer mal wieder der Wunsch geäußert wurde, auch in Duisburg eine vegane Tour anzubieten“, erklärt Mit-Organisatorin Dagmar Dahmen. Und weil es in Duisburg immer mehr vegane Angebote gibt, wird die Route am 17. Juni durch die Innenstadt und Ruhrort wieder lecker und abwechslungsreich sein, verspricht sie.

Mit dabei sind etwa der „Nudelgarten“, der seine Pasta selbst produziert, das traditionsreiche Café Kurz, der Unverpacktladen, der Eine-Welt-Laden in Neudorf, das Home, das Brauhaus „Webster“, die Snackhelden, das Café Teos, Salloura Sweets, das Bistro Edel oder auch der Finkenkrug.

Teilnehmer können erstmals den Duisburger Norden kulinarisch erkunden

Am 12. August gibt es eine weitere Premiere. Inspiriert von vielen Neueröffnungen und Tipps vom „Marxloh-Experten“ Claus Werner Lindner können die Schnitzeljäger erstmals den Norden erkunden: „Die Region zwischen Meiderich und Marxloh ist extrem spannend und hat sich in den vergangenen Monaten kulinarisch weiterentwickelt. Hier gibt es auch für den einen oder anderen Duisburger bestimmt noch etwas zu entdecken“, sagt Dagmar Dahmen.

Bei der allerersten Tour durch den Norden sind beispielsweise das Klapphouse, die Bio-Bäckerei Kabouter, das Restaurant Hanzade, das Neumühler Café Sham von Pater Tobias, der Bio-Landbetrieb Enninghorst, das Nuss-Fachgeschäft Sifa Kuruyemis, Paddys Pub und der Duisburger Klassiker, die König-Brauerei, dabei.

Duisburger Süden und Düsseldorfer Norden wachsen bei Tour zusammen

Am 16. September geht es dann in den Süden der Stadt, diesmal in Kombination mit dem Düsseldorfer Norden. In Duisburg beteiligen sich das Bootshaus Ehingen, die BBQ-Company, Haus Wilmes, Perle des Südens, Schenkels Restaurant und das Vereinsheim des TS Rahm. In Düsseldorf machen bisher Bei Ulla im TVA-Clubheim, Chicken Crime und Mi Frida Cantina & Bistro mit.

Die Teilnehmer radeln am Rhein entlang nach Düsseldorf und durch Felder über Rahm wieder retour. So wachsen beide Städte kulinarisch zusammen.„Wir freuen uns wieder auf eine schöne Saison“, blickt Dagmar Dahmen voraus. Und freut sich, wenn sich weitere Gastronomen oder Feinkostläden für die drei Termine anmelden, weil sie „auf den Geschmack gekommen sind“ und mitmachen möchten. Das geht unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/anmeldung.

Vorverkauf hat begonnen

Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/shop, Kostenpunkt im Vorverkauf: 30 Euro. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher – im vergangenen Jahr waren die Touren schon mehrere Wochen im Vorfeld ausverkauft.

Peter Wiedeking, Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd, ist sich sicher: „Auch in dieser Saison lohnt es sich, auf Entdeckungsreise zu gehen und Duisburg neu zu erschmecken.“

