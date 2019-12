Duisburg-Altstadt. Die Duisburger Salvatorkirche ist im Advent mit Tannen, Lichterketten, Sternen und Krippe geschmückt. Darum kümmern sich Holger und Claudia Kanaß.

Küsterehepaar verbreitet Adventsstimmung in Salvatorkirche

Schon Anfang September bestellt Holger Kanaß in jedem Jahr die zwei Nordmanntannen mit der imposanten Scheitelhöhe von sechs Metern als Weihnachtsbäume für die Salvatorkirche. Der Küster der alten Stadtkirche, um die herum die Gemeinde Alt-Duisburg angeordnet ist, hat gerne alles früh geregelt. Aber vor kleinen Überraschungen in der Weihnachtszeit ist auch der durchorganisierte Kirchenhüter nicht gefeit.

Die Salvatorkirche (links) hat in diesem Advent wegen Bauarbeiten einen eingerüsteten Turm. Foto: Hans Blossey

Bei der Inspektion der Tannenbaumbeleuchtung und der kritischen Begutachtung der Strohsterne fallen dem Küsterpaar so einige kleine Überraschungen aus den Vorjahren ein. „Weißt du noch, wie wir mit dem angelieferten Baum in der Kirchentüre auf der Rathausseite steckengeblieben sind?“, fragt Claudia Kanaß und reicht ihrem Mann die nächste ordentlich aufgewickelte Lichterkette aus dem Karton zur Beleuchtungsprobe. Der lässt sie aufleuchten und grinst bei der Erinnerung: „Da haben wir uns noch aus dem Rathaus drüben schnell zwei Mitarbeiter zur Verstärkung geholt, und mit vereinten Kräften ging der verklemmte Bursche endlich durchs Seitenportal.“

Manchmal muss die Kettensäge knattern

Wenn die Helfer anrücken, um beim Aufbäumen der Nordmänner Beistand zu leisten, dann hat Claudia Kanaß den Plätzchenteller mit selbstgebackenen Kokosmakronen, Betmännchen, Ochsenaugen und Vanillekipferln parat stehen. Marzipankartoffeln sind ihre Lieblingsleckerei. Die ehrenamtlichen Baumschubser sollen sich auch ein bisschen verwöhnt fühlen. Allerdings muss der Küster zuvor manchmal mit der Kettensäge ran, alles über 30 Zentimeter Durchmesser muss ab von den Stämmen.

Im Boden des Chorraums verbergen sich zwei praktische Bodenhülsen, in die die Zwillingsbäume dann einfach gesteckt und fest verkeilt werden. Wobei – einfach ist natürlich relativ. Mit Harz im Haar, Tannennadeln im Hemdkragen und einer Portion Gottvertrauen asten die Helfer die Bäume allmählich in die Senkrechte. „Die größte Überraschung ist immer, wenn die Netze abkommen und man sieht, wie gut sie zueinander passen“, sagt Claudia Kanaß. Sie träumt alle Jahre wieder von perfekt symmetrischen Zwillingsbäumen. Doch bisher war immer einer etwas üppiger und der andere etwas spilleriger. „Das gleichen wir dann mit der strategischen Anordnung von Strohsternen aus“, sagt Kanaß praxisorientiert.

Die Tannen begleiteten einen Veranstaltungsmarathon

Allerdings sind die Strohsterne sensibel und dürfen nur von geübten Händen aus ihrem Bett von Zeitungspapier entnommen werden. Eine verlässliche Nachschubquelle für die filigrane Naturdeko im XXL-Format haben die Beiden nämlich noch nicht gefunden. Ihren Bedarf an antiken Lichterketten decken sie dagegen ganz ökumenisch auf dem Trödelmarkt der benachbarten katholischen Karmelgemeinde und im Second-Hand-Kaufhaus der Diakonie.

Wenn die Bäume und die Krippe mit dem selbstgebauten Stall erst mal stehen, dann nimmt der vorweihnachtliche Veranstaltungsmarathon Fahrt auf. Der Neujahrsempfang des Kirchenkreises ist der feierliche Auftakt zur Adventszeit, mit der das neue Kirchenjahr beginnt. „Dann kommen Gospelgala, Adventsliedersingen, Krippenspielproben, Beckmann spielt Cello, Orgelmusik mit Kirchenführung“, zählt Kanaß auf. Allein am Heiligen Abend gibt es drei Gottesdienste, und da kommt sogar beim gelassensten Küster manchmal Hektik auf. Am schönsten finden die Zwei dann den Gottesdienst um 23 Uhr. Da haben alle Besucher das Essen hinter sich, sind beschert, satt und zufrieden. Dann strahlen sie kräftig mit, wenn nur die kleinen Kerzen in den Bankreihen die Heilige Nacht in der Kirche erhellen.

Weihnachtsstern hängt das ganze Jahr unter der Kirchendecke

„Das weiß man ja vorher, wenn man aus einer Küsterfamilie stammt, wie ich, dass man in dem Beruf an Wochenenden und an allen Festen wie Ostern und Weihnachten nicht viel daheim ist“, sagt Claudia Kanaß. Sie unterscheidet gar nicht so scharf zwischen dem Arbeitsplatz und ihrem privaten Umfeld wie andere. Die riesige Kirche ist für das Küsterpaar auch ihr Zuhause. Gemeinsam schließen sie morgens auf und stellen die Willkommensfahne raus. Gemeinsam zünden sie die Lichter an, begrüßen mit einem freundlichen Lächeln Pilger, Gottesdienstbesucher, Kirchenführerinnen, Musiker, Handwerker und sogar Journalisten.

Duisburg Vier Gottesdienste an Heiligabend in der Salvatorkirche Die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg lädt an Heiligabend, 24. Dezember, zum „Weihnachtsgottesdienst für die Kleinsten“ ein. Dieser kindgerechte Gottesdienst, der vor allem für Familien mit kleinen Kindern gestaltet ist, findet diesmal in der Salvatorkirche (Burgplatz 19). Los geht es um 12 Uhr. An Heiligabend gibt es an der Salvatorkirche zudem drei musikalische Gottesdienste: um 16 Uhr die Christvesper mit Krippenspiel für Familien; um 18 Uhr den Gottesdienst mit Nikolaus Bruhns’ Kantate „Mein Herz ist bereit“ sowie um 23 Uhr die Christmette mit weihnachtlicher Chormusik. Weitere Informationen gibt es auf www.salvatorkirche.de.

Zusammen meistern sie auch die kleinen Überraschungen ihres Alltags. Etwa als der sehr alte Herrnhuter Stern mit der unhandlichen Spannweite von anderthalb Metern dem findigen Küster beim Zusammenbiegen der scharfen Metalllaschen eine ordentliche Wunde in die Wange riss. Kanaß hatte zum Zusammensetzen unter dem aufgebockten Himmelskörper gelegen, wie unter einem Auto. Seither muss der wehrhafte Stern nicht mehr zerlegt ins Sommerquartier ausweichen, sondern er darf das ganze Jahr hoch unter der Kirchendecke bleiben und auf kommendes Heil hinweisen – wie es sich für einen echten Stern gehört.