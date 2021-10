Veranstaltung Kürbisfest in Duisburg gestartet – was die Besucher erwartet

Duisburg. In Duisburg ist am Freitag das Kürbisfest gestartet. Aktivitäten für Kinder, verkaufsoffener Sonntag und Essensbuden – was die Besucher erwartet.

Das erste Kürbisfest ist am Freitag in Duisburg gestartet. Noch bis einschließlich Sonntag sollen verschiedene Angebote in die Innenstadt locken und die City beleben. Geplant hat das Kürbisfest die kommunale Stadtmarketing-Tochter Duisburg Kontor.

Das farbenfrohe Herbstgemüse entdeckt man am Freitagmittag entlang der König-, Kuh und Düsseldorfer Straße nur sehr vereinzelt, etwa als Deko an Essensbuden oder auf einem Strohballen im Lifesaver-Brunnen. Auch ein Großteil der geplanten Kinder-Aktivitäten finden erst am Wochenende statt.

Kürbisfest in Duisburg: Was am Wochenende für Kinder geplant ist

Dann soll etwa das traditionell aus den USA stammende Kürbisschnitzen angeboten werden. Jungen und Mädchen können sich ausgefallene Gesichter für ihre Kürbislaternen ausdenken. Ein Kürbis-Marionetten-Theater ist ebenfalls geplant. Gespenstisch wird es bei Hexenführungen, die am Wochenende für Kinder stattfinden sollen, verrät Duisburg Kontor. Auch die ein oder andere Begegnung mit Fabelwesen ist entlang der König-, Kuh- und Düsseldorfer Straße möglich. Eine Hüpfburg und ein Spielmobil für Kinder soll es auch geben.

Bereits am Freitagmittag für kleine Besucher geöffnet haben zwei Karusselle entlang der Düsseldorfer Straße und ein Kettenkarussell vor der Königsgalerie. Auf dem mit Ketten befestigten Sitz fliegt die zweijährige Lina durch die Luft – und schenkt Mama bei jeder Begegnung ein Lächeln. „Sie fährt zum ersten Mal“, sagt Mutter Kim. Corona hat einen Kirmesbesuch jüngst nicht zugelassen. Mit dem Kürbisfest, so sieht es auch Oberbürgermeister Sören Link bei seiner Eröffnungsrede, können Duisburgerinnen und Duisburger endlich wieder „ein Stück weit Normalität erleben“.

Verkaufsoffener Sonntag und Essensbuden entlang der Königstraße

Am Sonntag, 31. Oktober, werden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und im Zuge eines verkaufsoffenen Sonntages zudem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Kochkunst aus aller Welt und Live-Musik gibt es ab Freitagnachmittag auch rund um das Forum bei dem „Street Food & Music Festival“. Auch einige Glühweinbuden und Essensstände – die ihre Aufbauarbeiten für den am 11. November startenden Weihnachtsmarkt abgeschlossen haben – sind bereits geöffnet und locken am Wochenende in die Innenstadt.

