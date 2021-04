Küppersmühle und Museum DKM Duisburg Ostern geöffnet

Duisburg. Die Museen Küppersmühle und DKM in Duisburg laden an den Feiertagen zu Besuchen ein: in Zeitfenstern und mit tagesaktuellem Schnelltest.

Sowohl das MKM Museum Küppersmühle als auch das Museum DKM in Duisburg haben über die Osterfeiertage geöffnet. Der Besuch der Ausstellung „Hanne Darboven – Der Regenmacher“, die bis zum 9. Mai im Museum Küppersmühle am Innenhafen zu sehen ist, ist mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest und nach Voranmeldung möglich. Die Zeitfenster können per Online-Ticket unter www.museum-kueppersmuehle.de, per E-Mail office@museum-kueppersmuehle.de oder per Telefon 0203 30 19 48 32 gebucht werden: Karsamstag bis Ostermontag 11 bis 12, 12.15 bis 13.15, 13.30 bis 14.30, 14.45 bis 15.45, 16 bis 17, 17.15 bis 18.15 Uhr.

Das Museum DKM an der Güntherstraße öffnet Karfreitag, Samstag, Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 18 Uhr. Auch hier ist ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis erforderlich. Zeitfenster können telefonisch unter 0203 93 555 470 auch kurzfristig gebucht werden. Das Büro ist an den Feiertagen von 12 bis 18 Uhr besetzt.