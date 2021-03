Museum Küppersmühle Küppersmühle in Duisburg öffnet wieder – mit Hanne Darboven

Duisburg. Die Ausstellung „Hanne Darboven“ im Museum Küppersmühle in Duisburg war bislang nur virtuell zu erleben. Nach dem Lockdown jetzt Besuche möglich.

Im November war die virtuelle Ausstellungseröffnung mit ARD-“Wettermacherin“ Claudia Kleinert, ab Mittwoch, 10. März, kann die Ausstellung „Hanne Darboven – Der Regenmacher“ im Museum Küppersmühle auch vor Ort besucht werden. Die Ausstellung wird bis zum 16. Mai verlängert.

Im MKM am Philosophenweg im Innenhafen sind 50 Besucher pro Stunde nach Voranmeldung zugelassen. Termine können ab sofort unter office@museum-kueppersmuehle.de oder 0203 3019 48 32 gebucht werden sowie ab 15. März zusätzlich über die Homepage www.museum-kueppersmuehle.de.

Mit der Konzeptkunst-Ikone Hanne Darboven (1941–2009) präsentiert das Museum eine der prägenden Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts. Zu sehen sind vier große Werkzyklen aus der Sammlung Ströher. Sie bestehen aus rund 2000 einzelnen Blättern und machen in ihrer seriellen Hängung das zentrale Anliegen der Künstlerin unmittelbar erfahrbar: Die Visualisierung von Zeit.

Darbovens „Regenmacher“ hat 1386 Blätter

Die ausgestellten Arbeiten „Der Regenmacher“, „Soll und Haben“, „Welttheater ›93‹“ und „Ansichten ’85“ sind exemplarisch für das Denken und Schaffen der Künstlerin, das sich als Gegenentwurf zum herkömmlichen Kunstbegriff präsentiert und als „künstlerisches Schreibwerk” oder “mathematische Literatur” bezeichnen läss3t. Der titelgebende „Regenmacher“ ist im MKM erstmals nach über 20 Jahren – und zum zweiten Mal überhaupt – vollständig mit allen 1386 Blättern präsentiert.

Bis zu ihrem Tod 2009 lebte und arbeitete die Konzeptkunst-Ikone zurückgezogen in Hamburg-Harburg auf dem elterlichen Gutshof, in einem Atelier, das einer Wunderkammer glich. Ein Filmporträt von MKM-Direktor Walter Smerling zeigt Hanne Darboven als unkonventionelle Persönlichkeit und gibt Einblicke in ihre Leben.