Küchenbrand in Duisburg-Bergheim: zwei Senioren verletzt

Die Feuerwehr Duisburg hat am Mittwochabend einen Wohnungsbrand in Duisburg-Bergheim gelöscht (Archivbild).

Duisburg. Bei einem Küchenbrand in Bergheim sind zwei Bewohner verletzt worden. Brandursache, so die Feuerwehr, sei vermutlich angebranntes Essen gewesen.

Mit einer leichten Rauchgasvergiftung sollen zwei ältere Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bergheim am Mittwochabend einen Küchenbrand überstanden haben.

Das hat der Lagedienstleiter der Feuerwehr berichtet. Demnach alarmierten am frühen Abend mehrere Anrufer die Retter wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Querstraße. Als die ersten Einsatzkräfte dort ankamen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen – auch die beiden „älteren Bewohner aus der Brandwohnung“, so der Lagedienst.

Wohnungsbrand in Duisburg-Bergheim: Ursache „vermutlich angebranntes Essen“

Um sie kümmerte sich der Rettungsdienst. Sie sollen sich bei „ersten, unwirksamen Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung“ zugezogen haben: „Vermutlich war angebranntes Essen der Auslöser des Küchenbrandes“, bilanzierte der Lagedienst. Die Senioren wurden nach der Untersuchung durch einen Notarzt ins Krankenhaus gefahren.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Feuerwehr konnte den Brand mit 43 Einsatzkräften nach eigenen Angaben zügig unter Kontrolle bringen. Die benachbarten Wohnungen seien abgesucht und das Haus sei anschließend mit Maschinen belüftet worden. Es habe „keine nennenswerten Auswirkungen für die Nachbarschaft“ gegeben, so die Feuerwehr. „Der Einsatz konnte nach circa 45 Minuten beendet werden.“

■ Weitere Nachriten aus Duisburg lesen Sie hier, Neuigkeiten aus dem Duisburger Westen auch hier