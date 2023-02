Küchenbrand im Einfamilienhaus: Löscheinsatz in Großenbaum

Duisburg. 40 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sind am Mittwochnachmittag nach Großenbaum geeilt. Dort stand eine Küche in Flammen.

Aufregung in Großenbaum: Die Feuerwehr ist am Mittwoch mit mehreren Löschfahrzeugen und 40 Einsatzkräften an die Rotdornstraße geeilt – in einem Einfamilienhaus stand die Küche in Flammen.

Die Leitstelle war laut Lagedienstleiter um 14.41 Uhr „über Feuerschein in einer Küche“ informiert worden. Als die Brandbekämpfer eintrafen, stand die Küche bereits im Vollbrand. Die Haustüre war verschlossen – die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht im Haus.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit zwei Rohren. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, das Haus wurde anschließend belüftet. 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr wurden von vier Kollegen des Rettungsdienstes unterstützt. Der Einsatz war um 15.40 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

