Blaulicht Küche brennt in Haus am Sternbuschweg in Duisburg-Neudorf

Duisburg. In einem Mehrfamilienhaus am Sternbuschweg in Neudorf hat eine Küche gebrannt. Wie die Feuerwehr Duisburg eine Person retten konnte.

Eine Küche hat in einem Mehrfamilienhaus am Sternbuschweg in Duisburg-Neudorf gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstag, 12. Juli, um 12.45 Uhr aus und retteten eine Person mit einer Drehleiter aus dem dritten Stock.

Die Person konnte die Wohnung nicht selbstständig verlassen, weil sie verraucht war.

Die gerettete Person wurde vom Rettungsdienst betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus. Einsatzkräfte mit Atemschutz löschten den Brand in der Küche und entlüfteten die Wohnung.

Am Einsatz waren insgesamt 36 Einsatzkräfte der Wachen Duissern und Buchholz, von der freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und dem Rettungsdienst beteiligt. Nach einer halben Stunde konnten die Kräfte wieder abrücken.

