Kripo sucht Zeugen: Auto brennt in Duisburg-Neudorf

Duisburg In einem Innenhof in Duisburg-Neudorf ist in der Nacht zu Montag ein Audi in Flammen aufgegangen. Am Wochenende gab es Brände in Beeck.

Wieder hat in Duisburg ein Auto gebrannt. Diesmal aber nicht in Beeck, wo es im März und jetzt wieder am Wochenende Pkw in Flammen standen, sondern in Neudorf. In einem Innenhof an der Oststraße hat in der Nacht zu Montag ein schwarzer Audi TT gebrannt. Zeugen hatten die Flammen um kurz vor 3 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Kripo Duisburg geht von Brandstiftung aus

Weil die Kripo von Brandstiftung ausgeht, hat sie die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 11 zu melden unter der Rufnummer 0203 2800.