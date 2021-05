In Duisburg-Rahm zündeten Unbekannte Bücher im Bücherschrank an.

Feuer Kripo ermittelt nach drei Bränden in Duisburg an einem Tag

Duisburg. Dreimal haben Unbekannte in Duisburg am Dienstag Feuer gelegt. Es brannten ein Papiercontainer, ein Bücherschrank und ein Kleinkraftrad.

In gleich drei Fällen in Duisburg am Dienstag vermutet die Polizei Brandstiftung und sucht nach den Tätern.

Zunächst brannte um 12.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Dieselstraße in Bruckhausen ein Papiercontainer. Die Feuerwehr rückte aus, musste für die Löscharbeiten die Dieselstraße kurzfristig sperren.

Kurze Zeit später wurde am anderen Ende des Stadtgebiets ein weiteres Feuer gemeldet: Um 14.40 Uhr bemerkten Passanten, dass am Rahmer Bach in Rahm Unbekannte mehrere Bücher in einem Bücherschrank angezündet hatten (wir berichteten).

Drittes Feuer auf altem Sportplatz in Duisburg-Homberg

Und schließlich stand um 21.40 Uhr auf dem Gelände des alten Sportplatzes an der Halener Straße in Homberg noch ein Kleinkraftrad in Flammen. Es brannte nach Polizeiangaben vollständig aus. Ein 19-Jährige beobachtete vor Ort drei Verdächtige.

Hinweise zu den Bränden nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.

