Kripo Duisburg sucht mit Fotos nach Pfefferspray-Räuber

Duisburg. Die Duisburger Kripo sucht nun auch mit Fotos nach einem Mann, der in Kaßlerfeld einen 59-Jährigen mit einem Pfefferspray angegriffen hat.

Ein Unbekannter hat am am 11. November in Duisburg-Kaßlerfeld einen 59-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle an der Ruhrorter Straße mit einem Pfefferspray attackiert und ausgeraubt.

Mit dem Portemonnaie als Beute flüchtete der Täter anschließend zu Fuß. Bei der Suche nach dem Räuber haben die Ermittler nun auch Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Bilder stammen aus einem Call Shop, in dem sich der Tatverdächtige vorher aufgehalten hat.

Hinweise zu dem jungen Mann nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Die Duisburger Polizei sucht nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei Duisburg

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen. Foto: Polizei Duisburg

