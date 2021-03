Kriminalpolizei sucht Zeugen für Einbruch in Obermeiderich

Duisburg-Obermeiderich. Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in Obermeiderich. Dabei sucht sie Zeugen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei Duisburg sucht bislang unbekannte Täter, die in Obermeiderich eingebrochen sind, und bittet jetzt um Zeugen und Hinweise. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, stiegen die Einbrecher am späten Dienstagabend, 23. März, in eine Erdgeschosswohnung an der Eickenstraße ein. Zwischen 21 Uhr und 23.50 Uhr gelangten sie durch ein Küchenfenster in die Wohnung. Sie erbeuteten Geld, Bankkarten und weitere Dokumente.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen an die Rufnummer 0203 2800 zu wenden.