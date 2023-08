Bahn sperrt wichtige Strecken: Viele Ausfälle im Ruhrgebiet

Der Umbau des Kreuzes Duisburg-Kaiserberg (A3/A40) hat massive Folgen für den Zugverkehr an Rhein und Ruhr in den Herbstferien – die Details.

Duisburg/Mülheim/Oberhausen/Essen. Der Umbau im Kreuz Duisburg-Kaiserberg geht voran. Diese massiven Folgen hat der Abriss einer A3-Brücke auf den Zugverkehr in den Herbstferien.

Die Deutsche Bahn (DB) stoppt in den NRW-Herbstferien erneut fast den kompletten Zugverkehr zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland. Der Hintergrund: Die Autobahn GmbH des Bundes erneuert aktuell das Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg in einem Mammut-Projekt und reißt dort in den Ferien die Brücke der A3 ab.

Weil die Autobahnbrücke über die wichtigen Eisenbahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und Essen verläuft, müssen die darunter liegenden Gleise von Freitag, 29. September, 21 Uhr bis Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr, aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Die Auswirkungen auf den Nahverkehr: Im Regional- und S-Bahnverkehr können auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Duisburg Hbf sowie zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf keine Züge fahren.

Umbau im Kreuz Duisburg-Kaiserberg: Bahnsperrung in den Herbstferien

Erhebliche Einschränkungen gibt es auch zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf. Bei allen Regionallinien, die auf den betroffenen Streckenabschnitten fahren, kommt es laut Bahn zu Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehren. Das sind die Linien

RE1 (RRX),

RE2,

RE3,

RE5 (RRX),

RE6 (RRX),

RE11 (RRX),

RE19,

RE42,

RE44,

RB32,

RB33,

RB35

sowie im S-Bahn-Verkehr die Linie S1.

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio NRW, Eurobahn, National Express, Rhein-Ruhr-Bahn und VIAS kündigen an, dass sie gemeinsam eine Vielzahl von Schnellbussen zwischen Oberhausen-Sterkrade und Düsseldorf sowie zwischen Essen und Düsseldorf einsetzen wollen.

Schnellbusse im Einsatz

So sollen diese verkehren:

SEV O: (Oberhausen-Sterkrade) – Oberhausen Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf-Flughafen – Düsseldorf Hbf (verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten).

SEV E: Essen Hbf – Mülheim (Ruhr) Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf-Flughafen – Düsseldorf Hbf (verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten).

Daraus ergibt sich, wenn alles klappt, zwischen Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hauptbahnhof ein Ersatzverkehr mit Bussen im 5-Minuten-Takt.

Fahrgästen zum Düsseldorfer Flughafen sollen weiterhin die S-Bahnen der Linien S1 und S11 zur Verfügung stehen. Die Regional- und Fernverkehrszüge können den Düsseldorfer Flughafen während der Bauzeit nicht anfahren. Reisende von Essen nach Düsseldorf haben die Möglichkeit, die ebenfalls nach Fahrplan fahrende S6 zu nutzen.

Fernzüge werden umgeleitet

Die Auswirkungen auf den Fernverkehr: Viele Fernzüge werden ab Dortmund via Wuppertal nach Düsseldorf beziehungsweise Köln – teilweise mit Halt in Solingen – umgeleitet. Die Fahrzeiten verlängern sich hierdurch teilweise um 20 bis 40 Minuten. Das führt zu veränderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Die Fernverkehrsbahnhöfe in Duisburg, Oberhausen, Mülheim (Ruhr) und Düsseldorf Flughafen werden nicht angefahren. Für die Städte Düsseldorf, Essen und Bochum gibt es ein reduziertes Fernverkehrsangebot.

Weitere Bauarbeiten auf der Schiene

Die Deutsche Bahn nutzt die Zeit der Sperrung nach eigenen Angaben auch, um weitere umfangreiche Bauarbeiten auf der Schiene durchzuführen. So muss die DB für den künftigen Neubau der Autobahnbrücke am Kreuz Kaiserberg schon jetzt damit beginnen, auf der darunterliegenden Bahnstrecke Oberleitungsmasten zu versetzen, neue Kabelkanäle zu bauen und bestehende Kabel in diese umzuverlegen.

Für den Ausbau der Infrastruktur für den RRX setzt die DB die Arbeiten an der elektrischen Bahnhofsinsel in Mülheim-Styrum fort. Die Bahnhofsinsel ist ein Übergabepunkt, in dem der Bahnstrom ins Netz eingespeist wird. Die DB erhöht so die verfügbare Strommenge im Abschnitt Mülheim an der Ruhr bis Essen und optimiert so auch die Nutzung der vorhandenen Gleise. Die elektrische Bahnhofsinsel bietet zudem mehr Sicherheit und Qualität, weil Oberleitungen bei einer Störung künftig flexibler abgeschaltet werden können.

Außerdem stehen Bauarbeiten für vier Brücken auf dem Programm: Die DB setzt den Bau der Brücken „Speldorfer Straße“ und „Kewerstraße“ in Oberhausen fort und arbeitet auch an Brücke über der Hermann-Albertz-Straße. In Duisburg werde weiter an der Ruhrkanalbrücke gebaut.

Lärmschutzwände in Duissern

Im Bereich der Blumenthalstraße in Duisburg-Duissern errichtet die DB neue Lärmschutzwände. Die fertige Lärmschutzwand wird drei Meter hoch und mehr als einen Kilometer lang sein. In den Herbstferien sollen unter anderem Stahlbauteile vormontiert, eingehoben und montiert werden.

Auch das Team für die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofes nutze die Zeit, um die Bauarbeiten weiter voranzutreiben. Nicht zuletzt beginnen die ersten Kabeltiefbauarbeiten für die Bedienzentrale für das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) Düsseldorf zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen. Die DB baut unter anderem einen neuen Kabelkanal entlang der Gleise und verlegt mehrere Kilometer Kabel. (mit dpa)

>> SPERRUNG: INFOS ZU FAHRPLANÄNDERUNGEN ONLINE UND VOR ORT

Die Fahrplanänderungen sind laut DB voraussichtlich in der ersten Septemberwoche in den Online-Auskunftsmedien sowie online auf zuginfo.nrw abrufbar. Sie sollen zudem über Aushänge an den Bahnsteigen vor Beginn der Baumaßnahme bekannt gegeben werden.

sind laut DB voraussichtlich in der ersten Septemberwoche in den Online-Auskunftsmedien sowie online auf zuginfo.nrw abrufbar. Sie sollen zudem über Aushänge an den Bahnsteigen vor Beginn der Baumaßnahme bekannt gegeben werden. Um Reisende während der Fahrplanänderungen zu unterstützen, sollen in den ersten Tagen bis zu 30 zusätzliche Mitarbeitende an den Bahnhöfen bereit stehen. Sie beraten die Fahrgäste an den Bahnhöfen in Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf, Essen Hbf, Mülheim Hbf und Oberhausen Hbf.

