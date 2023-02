Bahnverkehr Kreuz Kaiserberg: Arbeiten an neuer Brücke – Folgen für Bahn

Duisburg. Wegen des Ausbaus der A3 muss im Bereich des Kreuzes Kaiserberg eine breitere Straßenbahnbrücke gebaut werden – mit Folgen für den Bahnverkehr.

Aufgrund des achtstreifigen Ausbaus der A3 durch die Autobahn GmbH muss im Bereich des Kreuzes Duisburg-Kaiserberg eine neue und breitere Straßenbahnbrücke gebaut werden. Die Autobahn führt dort über insgesamt acht Gleise der Bahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und von Duisburg nach Essen.

Wie die Deutsche Bahn nun mitteilt, haben ihre Experten seit Ende 2022 bereits neue Oberleitungsmasten gegründet und erstellt. Nun müssen demnach die Oberleitungen auf die neuen Masten montiert sowie Kabel verlegt werden. Dies hat eine Vollsperrung zur Folge mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr von Freitag, 3. März, 21 Uhr bis Freitag, 31. März, 21 Uhr.

Die Züge werden mit zusätzlichem Halt in Essen Hauptbahnhof zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg und Gelsenkirchen umgeleitet. Es kommt zu Haltausfällen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Oberhausen und Duisburg wird eingerichtet.

Kreuz Duisburg-Kaiserberg: Arbeiten an neuer Brücke mit Folgen für den Bahnverkehr

Was den RE 5 und RE 19 (VIAS) betrifft, ist eine Umleitung zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Oberhausen-Sterkrade mit Haltausfällen in Düsseldorf Flughafen, Duisburg und Oberhausen Hauptbahnhof erforderlich. Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Oberhausen-Sterkrade und Duisburg Hauptbahnhof vorgesehen. Zwischen Duisburg und Düsseldorf können Fahrgäste auch auf parallel verkehrende Linien ausweichen. Die Züge der RB 32 und RB 35 sowie des RE 44 fallen zwischen Duisburg und Oberhausen aus. Als Ersatz sind Busse im Einsatz.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Deutsche Bahn weist zudem auf einen geänderten Zugang am 14./15. März zu den SEV-Haltestellen am Duisburger Hauptbahnhof hin: Aufgrund von Modernisierungsarbeiten ist der Osteingang von Dienstag, 14. März, 7 Uhr bis Mittwoch, 15. März, 7 Uhr gesperrt. Um zu den SEV-Haltestellen zu gelangen, ist daher ein Umweg von einigen hundert Metern notwendig: Reisende können demnach die Treppenabgänge an den nördlichen Bahnsteigen nutzen, um zur Mülheimer Straße zu gelangen.

Geänderter Zugang am 14./15. März zu den SEV-Haltestellen

Von dort ist ein Fußweg zu den SEV-Haltestellen an der Neudorfer Straße möglich. Die DB und der VRR wollen zusätzliches Servicepersonal einsetzen, um Reisende zu informieren. Die SEV-Haltestellen sollen auch innerhalb des Bahnhofs ausgeschildert werden. Wichtiger Hinweis: Ein barrierefreier Ausgang ist nur über den Haupteingang (Portsmouthplatz) möglich.

Weitere Infos auch zu den Auswirkungen auf den Fernverkehr gibt es über die Online-Auskunftssysteme der Deutschen Bahn und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie auf zuginfo.nrw, bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg