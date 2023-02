Kreativquartier mit umfangreichem Programm bei „Akzenten“

Ruhrort/Altstadt. Am 3. März werden die „Duisburger Akzente“ eröffnet. Das Kreativquartier Ruhrort beteiligt sich mit Konzerten, Ausstellungen und Aktionen.

Das Kreativquartier Ruhrort drückt den Duisburger Akzenten mit insgesamt 26 Veranstaltungen seinen Stempel auf. „Erstmals werden bei den Akzenten in allen sechs Sparten des Kulturfestivals Veranstaltungen des Kreativquartier Ruhrort vertreten sein“, freut sich Mit-Organisator Heiner Heseding. Neu ist auch, dass die Ruhrorter Kreativen sich Richtung Innenstadt aufmachen und zwei von drei Veranstaltungen am Eröffnungswochenende im Saal der Cubus-Kunsthalle stattfinden.

Los geht es am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr mit einer Band, die sich eigens für den Auftritt beim städtischen Kulturfestival zusammengefunden hat. „3 Sons & a Bloke“ nennen sich die drei Brüder Pepe (Keyboards), Lucas (Schlagzeug) und Nisse (Gitarre) Heseding, verstärkt von dem Bassisten Stefan Burczyk. Die Gruppe hat sich das Konzept der Ruhrorter Hfn-Jam zum Vorbild genommen und für das Konzertformat adaptiert. Im Konzertformat wechseln zwar nicht die Musiker, aber die Zuschauer bestimmen per Würfel die jeweiligen Session-Inhalte.

Duisburger Künstler und Gäste zeigen „Verwunderungen“ im Plus am Neumarkt

Die Ausstellung „Verwunderungen“ wird am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr im „Plus am Neumarkt“ (Neumarkt 19) eröffnet. Angelika Schwedes, Maren Thiel, Sabine Jantos, Stefanie Wenders und Hans-Peter Weyer haben sich in diesem Jahr dem Festivalmotto mit Auftragsarbeiten gestellt. Zudem haben sie befreundete Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die Ausstellung zu ergänzen. So steuert der Ruhrorter Tausendsassa und Hfn-Jam Miterfinder Klaus Grospietsch das Titelmotiv der Ausstellung bei. Tanja Jürgensen und Dieter Schwabe stellen in den ersten beiden Wochen Fotos aus. Bei der Midissage am Sonntag, 19. März (ebenfalls um 11 Uhr) wechseln dann die ausgestellten Motive und Martin Liebich, Manfred Bellingrodt und Kevin Wittsiepe beteiligen sich mit Fotografien.

Am Sonntagabend wird in der Cubus-Kunsthalle eine weitere Auftragsarbeit des Kreativquartiers zu den Akzenten ur-aufgeführt. Das niederländische Künstlerpaar Eleonora (Noor) und Mike Roelofs stellen „Volte“, eine fiktionale, poetische Geschichte, unterlegt mit Improvisierter Musik, vor. Für Noor Roelofs ist es eine doppelte Premiere, wird doch ein Stück aus ihrer Feder erstmals auf Deutsch debütieren. Sie war vor einigen Jahren Stadtdichterin in Venlo und die Bibliothek Nijmegen hat ihr den Literaturpreis verliehen. Mike Roelofs ist als Musiker auf den Bühnen und in den Studios Europas zuhause. Er lässt sich von den gesprochenen Worten inspirieren, eine Klangwelt mit verschiedenen Instrumenten zu schaffen.

Der Eintritt ist freiwillig – ein Hut geht rum

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei(willig), das heißt der Hut geht rum. Platzreservierungen sind empfohlen. Diese können auf www.eventbrite.de für die meisten Veranstaltungen des Kreativquartier Ruhrort bestellt werden. Alle Infos gibt es auch online auf der Seite www.kreativquartier-ruhrort.de.

