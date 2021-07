Krankenhäuser in Duisburg rufen dringend zu Blutspenden auf

Duisburg. In den Krankenhäusern in Duisburg und der Region herrscht ein Mangel an Blutkonserven. Corona und die Sommerferien haben die Lage verschärft.

Wegen eines bedrohlichen Mangels an Blutkonserven in der Region rufen das Evangelische Klinikum Niederrhein und das Bethesda-Krankenhaus in Duisburg zu Blutspenden auf. Durch die Corona-Pandemie sei die Anzahl der Spender bei den Blutspendediensten wie dem BZD und dem DRK extrem zurückgegangen. Die Ferien verschärften das Problem. Hinzu kommt, dass viele planbare Operationen, die im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben worden sind, derzeit nachgeholt werden. Halte die Entwicklung an, können wichtige, gegebenenfalls lebensrettende Operationen in Gefahr geraten.

Deswegen rufen die Krankenhäuser alle, die sich gesund und fit fühlen, zur Blutspende auf. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 65 Jahren. Vor der Spende wird ein kurzer Gesundheitscheck gemacht, Hygienemaßnahmen werden strikt eingehalten.

Im BZD-Blutzentrum an der Königstraße in der Innenstadt erhalten Spender eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro. Es hat geöffnet montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr, Infos unter www.blutspendezentren.de. Das DRK bittet für seine Blutspendetermine um eine vorherige Terminreservierung unter www.drk-blutspende.de.

