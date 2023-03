Kostenloser Testosteron-Test auf Gesundheitsmesse Duisburg

Bei der Gesundheitsmesse in Duisburg können Besucher kostenlos ihren Testosteron-Spiegel messen lassen. Das Sexualhormon beeinflusst Körper und Psyche – und im Mutterleib das Längenverhältnis von Zeige- zum Ringfinger.

Duisburg. Bei der Gesundheitsmesse Duisburg bietet ein Aussteller kostenfrei Testosteron-Tests vor Ort an. Für welche Männer der Test sinnvoll sein kann.

Welcher Mann kennt schon seinen Testosteron-Spiegel? Am Sonntag, 19. März, können Besucher der Duisburger Gesundheitsmesse diese Wissenslücke schließen. Denn dort bietet die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit einen kostenlosen Testosteron-Test an. Diese bieten Urologen im Alltag kostenpflichtig an.

Warum ist das für Männer interessant? Zum einem aus reiner Neugier. Wer aber längere Zeit unter Schlaflosigkeit leidet, antriebslos ist oder sogar depressive Verstimmungen hat, für den könnte es aus medizinischer Sicht ratsam sein, einen Testosteron-Test machen zu lassen. Denn die Symptome könnten etwas mit dem Mangel des männlichen Sexualhormons zu tun haben. Das meint die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit und bietet deswegen die kostenlosen Tests an.

Denn auch Männer kommen in die Wechseljahre, erläutert der Verein. Eine Folge sei, dass der Testosteronspiegel im Blut ab dem 40. Lebensjahr abnehme. Bei manchen Männern werde das Hormon dann nicht mehr in ausreichender Menge produziert. Sie würden schnell müde, seien lustlos oder häufiger gereizt.

Männer betreiben zu wenig Vorsorge

Der Verein aus Hessen hat sich die Männergesundheit auf die Fahnen geschrieben und will vor allem Aufklärungsarbeit leisten. „Männer gehen oft erst zum Arzt, wenn die Erkrankung schon ausgebrochen ist. Dabei ist der Gang zur Vorsorgeuntersuchung keineswegs ein Zeichen von Schwäche“, sagt der Hamburger Urologe Prof. Franz Sommer, Präsident der Gesellschaft. Aus seiner Sicht betreiben Frauen in vorbildlicher Weise Vorsorgemedizin, Männer dagegen nur Reparaturmedizin.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Gesellschaft eine bundesweite Aufklärungskampagne gestartet. In diesem Rahmen bietet das Team aus Hessen am Sonntag, 19. März, von 10 bis 14.30 Uhr die kostenlosen Tests an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

