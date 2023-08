Wasser-Risiko-Check Kostenloser Check: So schütze ich mein Haus vor Überflutung

Duisburg. Wie schütze ich mein Haus vor Überflutung bei Starkregen und Hochwasser? Beim kostenlosen Online-Check kooperiert Duisburg mit anderen Kommunen.

Wie schütze ich mein Zuhause vor Überflutung bei Starkregen und Hochwasser? Antworten gibt es durch den „Wasser-Risiko-Check“ online auf www.wasser-risiko-check.de im Zuge einer Kooperation der Kommunen Köln, Bornheim, Mülheim an der Ruhr, Troisdorf, Essen, Bergisch Gladbach und Duisburg.

Wer will, kann sich bequem von zu Hause aus kostenlos, unverbindlich und ohne weitere Verpflichtungen informieren. Nach Eingabe der Adresse und Beantwortung eines Fragebogens gibt es eine Gefahreneinschätzung durch konkrete Hinweisen zum möglichen Wassereinstau am Gebäude und in der Umgebung sowie eine Auflistung möglicher Objektschutzmaßnahmen.

Kostenloser Wasser-Risiko-Check: Duisburg kooperiert mit anderen Kommunen

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln haben das Online-Tool entwickelt und mit den Partner-Kommunen räumlich erweitert. Es soll zukünftig gemeinschaftlich überarbeitet und verbessert werden – der Wasser-Risiko-Check 2.0. Die interkommunale Zusammenarbeit basiert auf dem Förderaufruf „IKZ NRW Interkommunale Kooperationsprojekte“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.

