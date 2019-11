Duisburg. Der Duisburger Hafen intensiviert weiter seine Zusammenarbeit mit China. Eine neue Kooperation bringt mehr Züge zwischen Duisburg und Asien.

Kooperation: Mehr Züge zwischen Duisburger Hafen und China

Der Duisburger Hafen verstärkt noch einmal seine Zusammenarbeit mit China. Dazu wurde eine strategische Kooperation mit China Railway Container Transport (CRTC) beschlossen. Die Zusammenarbeit beginnt laut Hafensprecherin Viktoria Orosz „ab sofort“.

„Durch die Zusammenarbeit mit CRCT schaffen wir nicht nur ein zusätzliches Angebot für unsere Kunden, sondern erhöhen gleichzeitig die Auslastung und steigern die Effizienz“, erklärte Hafen-Chef Erich Staake. Aktuell verkehren wöchentlich bereits bis zu 40 Züge zwischen Duisburg und China.

Hafen Duisburg: Neue Kooperation für mehr Zugverkehr

Durch die Kooperation dürfte der Eisenbahn-Verkehr auf der Seidenstraße zunehmen. Wie viele Züge mehr in Zukunft zwischen China und Duisburg fahren, gab der Hafen nicht bekannt. Duisport sieht in der Zusammenarbeit eine Stärkung seines internationalen Netzwerks.

Das Unternehmen CRCT ist eine Tochtergesellschaft der China State Railway Group. Der Hauptsitz befindet sich in Peking. Am Dienstag eröffnet CRCT auch eine Niederlassung in Duisburg.