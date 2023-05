Konzert: Wie Musik im Volksbank-Atrium auf Physik trifft

Duisburg. Zu einer musikalischen Wissenschaftsshow laden das Orchester Klangkraft und Uni-Physiker ein. Warum das beste Unterhaltung verspricht.

Das wird spannend: Musik und Physik treffen in einer Wissenschaftsshow des Klangkraft-Orchesters am Samstag, 3. Juni, um 15 und 19.30 Uhr im Atrium der Volksbank Rhein-Ruhr am Innenhafen (Schifferstraße) zusammen. „Zwischen Ordnung und Chaos“ wird moderiert von den Physikern Prof. Axel Lorke und Dr. Nicolas Wöhl und verspricht beste Unterhaltung für junge und ältere Zuhörer ab 10 Jahren.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Lasst euch von der Symbiose aus Musik und Physik überraschen und in beeindruckenden Bildern zeigen, wie sich augenscheinliche Gegensätze die Hand geben“, heißt es in der Ankündigung des Klangkraft-Orchesters. Das einstige Duisburger Jugendorchester unter der Leitung von Dirigent Henry Cheng verspricht „sphärische Klänge, ungewöhnliche Rhythmen und bekannte Melodien“, die eine Verbindung eingehen mit spannenden Experimenten und zufällig zusammengewürfelten Kompositionen. Kurzum: Dieses Konzert wird ordentlich chaotisch.

„Zwischen Ordnung und Chaos“ heißt es am 3. Juni. Das Klangkraft-Orchester (hier im Landschaftspark Nord) spielt unter der Leitung von Henry Cheng im Atrium der Volksbank Rhein-Ruhr am Innenhafen. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Nicolas Wöhrl und Axel Lorke: Physikalische Phänomene leicht erklärt

Das Chaos erklären Axel Lorke und Nicolas Wöhrl. Wenige können vermeintlich schwere naturwissenschaftliche Kost so gut und gleichzeitig unterhaltsam vermitteln wie die beiden Experimentalphysiker der Universität Duisburg-Essen (UDE). In dieser Zeitung haben sie etwa erläutert, warum Duisburg „Regenbogen-Hauptstadt“ ist, oder warum auch der schnellste Läufer den Looping von „Tiger & Turtle“ nicht schaffen würde.

Nicolas Wöhrl ist ein gefragter Fachmann für Fernsehformate wie „1,2 oder 3“, „Galileo“, im WDR-Radio oder im Livestream-Kanal Rocket Beans TV. Der gemeinsame Podcast „Methodisch inkorrekt“ mit seinem Kollegen Reinhard Remfort erzielt pro Episode 70.000 Downloads. Als Duo stehen beide auch bei Physik-Shows auf der Bühne.

Vorverkauf: Hier gibt’s Tickets für die beiden Shows

Beste Voraussetzungen also für spannende anderthalb Stunden mit dem Volksbank-Atrium als Konzertsaal. Karten kosten 18 Euro (ermäßigt 10 Euro) im Vorverkauf, 20/12 Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets für beide Termine gibt’s unter: https://tickets.klangkraft.de/ordnung-chaos/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg