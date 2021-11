Der aus Bielefeld kommende Rapper Montez hat spanische Wurzeln. Im Januar wird er im Landschaftspark-Nord in Duisburg auftreten.

Veranstaltung Konzert von Montez im Landschaftspark: Nur so gibts Tickets

Duisburg. Rapper Montez wird am 28. Januar ein Konzert im Landschaftspark in Duisburg geben. Wer ein Tickets ergattern möchte, braucht Glück und Durst.

Der gerade bei vielen Jugendlichen beliebte Rapper Montez wird im kommenden Jahr, am 28. Januar, ein Konzert vor der Industriekulisse im Landschaftspark-Nord geben. In die Stadt an Rhein und Ruhr holt den erfolgreichen Bielefelder die zur Duisburger Hövelmann-Gruppe gehörende Marke Sinalco.

Wer bei dem Auftritt mit lediglich 200 Gästen dabei sein möchte, braucht vor allem aber reichlich Glück und Durst. Denn die Tickets gibt es nicht im Vorverkauf, sondern werden unter Kundinnen und Kunden der Erfrischungsgetränke verlost. Jeder, der im Aktionszeitraum bis zum 16. Januar eine Flasche Sinalco im Handel kauft, kann am Gewinnspiel teilnehmen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Montez in Duisburg: Karten gibt es nur bei einem Gewinnspiel

Um eine Chance auf zwei von 200 Tickets sowie ein kurzes persönliches Gespräch mit dem Künstler zu haben, müssen Käufer der Erfrischungsgetränke einen Kassenbon mit Sinalco-Produkten auf der Internetseite der Marke hochladen. Jungen und Mädchen sollten ihre Eltern oder älteren Geschwister informieren, denn die Teilnahme, so teilt der Getränkehersteller mit, ist erst ab 18 Jahren möglich. Für die Veranstaltung gilt auch die 2G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene), heißt es auf der Internetseite.

Montez, der mit bürgerlichem Namen Luca Manuel Montesinos Gargallo heißt und spanische Wurzeln hat, gehört zu den aufstrebenden Künstlern der Rapszene, zuletzt wurde er für die Krone, ein Publikumspreis des öffentlich-rechtlichen Radiosenders 1Live, in der Kategorie „Bester Hip-Hop Act“ nominiert. Mit seinem Hit „Auf und Ab“ hatte er in diesem Sommer Platz 1 der deutschen Singlecharts erreicht. Ein Jahr zuvor wurde er vom bekannten Label Universal unter Vertrag genommen.

Mehr Informationen und die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel gibt es unter sinalco.de

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg