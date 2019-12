Duisburg. Der Duisburger Polizeichor überzeugt mit einem Weihnachtskonzert in der Mercatorhalle auf hohem Niveau. So fand es unser Konzertkritiker.

Konzert des Duisburger Polizeichors mit Weihnachten pur

Der Auftakt des diesjährigen Weihnachtskonzerts des Duisburger Polizeichors war schon beeindruckend. Der war aber auch mit Edward Elgars „Land of Hope and Glory“ bestens ausgewählt. Mit ihrer Interpretation der „inoffiziellen“ Hymne des Britischen Königreichs setzten der Polizeichor, der Frauenchor und das Orchester Oberhausen die Messlatte bereits zu Beginn sehr hoch. Dieses Niveau hielten alle Beteiligten bis zum Schluss durch, den Besuchern in der Mercatorhalle wurde am vierten Adventswochenende ein Musikgenuss allererster Güte geboten.

Sebastian Ostmeyer vertrat den erkrankten Axel Quast

Wie in den vergangenen Jahren traten Chöre, Solisten und Orchester gleich dreimal auf, neben dem Konzert am Samstag gab es am Sonntag noch zwei weitere Termine. Insgesamt ließen sich so rund 3000 Musikfreunde auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Dabei lief es im Vorfeld nicht ganz so glatt, wie Horst Fiedler, der Vorsitzende des Polizeichors, in seiner Begrüßungsrede erläuterte. Chorleiter Axel Quast fiel wegen Erkrankung aus.

Seine Rolle übernahm Sebastian Ostmeyer, der ansonsten für die musikalische Ausrichtung des Frauenchors zuständig ist. Der Dortmunder bewies, dass durch die notwendig gewordene Umbesetzung kein Qualitätsverlust zu verzeichnen war.

Ostmeyer führte die beteiligten Musiker, Chöre und Solisten souverän und einfühlsam durch die Konzert-Serie am Wochenende. Auch das diesjährige Weihnachtskonzert war wieder reich an Höhepunkten. Dazu gehörten nicht nur die überzeugenden Auftritte beider Chöre, die hervorragend mit dem Orchester Oberhausen harmonierten, auch die Solisten trugen mit ihren Darbietungen maßgeblich zu dem außergewöhnlichen Konzerterlebnis bei.

Hochkaräter bereichern das Programm

In diesem Jahr bereicherten mit der Sopranistin Katharina Göres, Lydia Krüger (Mezzosopran) und dem Tenor Michael Pflumm, der bereits an der Mailänder Scala gastierte, absolute Hochkaräter das Programm. Aus den Reihen des Polizeichors stammt der vierte Solo-Akteur Klaus Hermann (Bass), der mit dem „Gänsehaut“-Klassiker „Jerusalem“ gemeinsam mit dem Männerchor für einen bewegenden Moment sorgte.

Traditionsgemäß ist der erste Teil des Konzerts eher klassisch ausgerichtet. Großartig und mit viel Beifall bedacht wurden das „Kyrie“ und „Gloria“ aus Mozarts Krönungsmesse. Geleitet von Sebastian Ostmeyer sorgten Chöre, Orchester und Solisten damit für den würdevollen Abschluss des klassischen Konzertteils. Kuschelig weihnachtlich starteten die Akteure in die zweite Konzert-Halbzeit. Das geht einfach nicht besser als mit der „Petersburger Schlittenfahrt“, bei der man sich immer wieder gerne zu der rasanten winterlichen Kutschfahrt einladen lässt. In der fröhlichen und bunten Weihnachtsserie durften natürlich auch das „Trommellied“, der Song vom Schneemann und das humorvoll umarrangierte „Alle Jahre wieder“ nicht fehlen, bei dem der Start vom Orchester bewusst unharmonisch „in den Sand gesetzt“ aber kurzerhand vom Frauenchor swingend zu neuem Leben erweckt wurde.

Überraschungsgast Jan-Christopher Heßling hinterlässt starken Eindruck

Einen starken Eindruck hinterließ Überraschungsgast Jan-Christopher Heßling. Der 16-jährige Folkwang-Schüler (Gitarre) zeigte mit Bachs Präludium in A-Moll und Vivaldis Lautenkonzert in D-Moll (großartig das Zusammenspiel mit den Streichern des Orchesters) sein großartiges Talent. Stimmungsvoll ging das wieder einmal sehr gelungene Weihnachtskonzert zu Ende. Dabei durfte das fröhliche „Feliz Navidad“ genauso wenig fehlen wie „O du Fröhliche“ und „Stille Nacht“. Der Jubel am Ende des Konzerts zeigte, dass sich die Besucher bereits am vierten Advent reich beschenkt fühlten. So kann Weihnachten kommen.