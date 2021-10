Kontrollen: Polizei schließt zwei Kneipen in Duisburg

Duisburg. Illegales Glücksspiel, Kneipen ohne Konzession, Coronaverstöße: Polizei und Ordnungsamt haben am Wochenende Gaststätten in Duisburg kontrolliert.

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Duisburg haben am Wochenende Kneipen kontrolliert. Dabei ging es um Konzessionen, illegales Glücksspiel und Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung.

An der Weseler Straße in Marxloh und an der Brückenstraße in Hochfeld wurden zwei Kneipen geschlossen und versiegelt, weil für sie keine Konzession vorlag. Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels wurden in einer Gaststätte an der Friedrich-Alfred-Straße in Rheinhausen und in einem Internetcafé (ebenfalls an der Weseler Straße) fällig. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten vor Ort bei der Gelegenheit auch gleich drei Spielautomaten.

Baseballschläger unter die Theke geklebt

An einem Kiosk an der Heerstraße konnte die Polizei einen 43 Jahre alten Kunden festnehmen. Gegen ihn lag ein offener Untersuchungshaftbefehl vor. In der Trinkhalle waren außerdem ein Baseballschläger und ein Holzstab mit Isolierband unter den Verkaufstresen geklebt. Da sie „offenbar als Waffen eingesetzt werden sollten“, wie die Polizei berichtet, wurden sie sichergestellt.

Weil Gäste ohne Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis zusammensaßen, wurden zudem einige Anzeigen geschrieben. Post bekommt jetzt auch der Zoll: Die Beamten trafen in mehreren Fällen hinter der Bar auf unangemeldete Arbeitskräfte.

