Kommunikationschefin verlässt Duisburgs Wirtschaftsförderung

Duisburg. Die Duisburger Wirtschaftsförderung will sich neu erfinden. Nun verlässt Sprecherin Annegret Angerhausen-Reuter Duisburg Business & Innovation.

Zum 1. Februar war Rasmus C. Beck von der Business Metropole Ruhr zur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) gewechselt. Seither baut Beck die Duisburger Wirtschaftsförderung um. Die Umbenennung – in Duisburg Business & Innovation (DBI) – und der Umzug – von der Düsseldorfer Straße ins Krankikom-Gebäude am Calaisplatz – waren zwei sichtbare Zeichen des Wandels. Nun verlässt die bisherige Kommunikationsleiterin und Pressesprecherin das inzwischen rein kommunale Unternehmen nach etwa 13 Jahren: Annegret Angerhausen-Reuter zieht es nach Krefeld.

Eine DBI-Pressemitteilung vom Freitag zur Personalie zitiert Rasmus C. Beck so: „Annegret Angerhausen-Reuter ist eine versierte Kommunikatorin und wir verlieren sie nur sehr ungern. Ich bin sicher, dass sie in Krefeld einen exzellenten Job machen wird und die Kommunikation der Region Niederrhein stärken wird.“

Neuer DBI-Sprecher wird Marc Oliver Hänig

Angerhausen-Reuters neuer Arbeitgeber ist Krefeld Business, der Verbund von Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Grundstücksgesellschaft (GGK) und Wirtschaftsdezernat der Nachbarstadt. Dort werde sie die „Strategische Kommunikation“, Standortmarketing und Projektmanagement übernehmen, meldet Annegret Angerhausen-Reuter in einer ihrer vorerst letzten Pressemitteilungen für die Duisburger Wirtschaftsförderung.

Ab November wird die strategische Kommunikation bei der DBI Marc Oliver Hänig leiten (wir berichteten), der zuletzt für die Funke Mediengruppe gearbeitet hat. „Mit ihm wollen wir den Standort Duisburg neu und überregional positionieren“, hatte Beck Mitte September erklärt. „Ich wünsche meinem Nachfolger gutes Gelingen sowie den Akteuren der neu aufgestellten, rasant wachsenden Duisburger Wirtschaftsentwicklung weiterhin viel Erfolg beim Erreichen der ambitionierten Meilensteine und Ziele“, verabschiedet sich Angerhausen-Reuter. Wirtschaftsdezernent Andree Haack dankt ihr „im Namen der Stadt für die stets erfolgreiche und engagierte Arbeit für Duisburg“.

Die Neuausrichtung der GfW hatte die Stadtspitze bereits 2019 initiiert. Die Entscheider in Politik und Stadtkonzern wollten den Neuanfang ohne den ehemaligen Geschäftsführer Ralf Meurer, den sie Ende 2019 absetzten. Kritik an der 1988 von Stadt, Duisburger Unternehmen und Wirtschaftsinstitutionen gegründeten GfW gab es zuvor seit Jahren. Vor dem Umbau hatten sich mehrere Gesellschafter aus dem Teilhaberkreis verabschiedet, die Folge war eine Unterfinanzierung der GfW.

