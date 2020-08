Kommunalwahl in Duisburg: Video-Interviews zur Verkehrswende

Durch ein überparteiliches Kooperationsprojekt haben sich SPD, CDU, Grüne und Linke in Video-Interviews zum Thema Verkehrswende in Duisburg geäußert.

Duisburg. Die Kommunalwahl in Duisburg rückt näher: Die IG Verkehrswende hat SPD, CDU, Grüne und Linke in Video-Interviews zur Verkehrswende befragt.

Video-Interviews mit Vertretern von SPD, CDU, Bündnis 90/die Grünen und Die Linke zum Thema „Verkehrswende in Duisburg“: Möglich gemacht haben dies die Duisburger Gruppen des BUND, des ADFC, Attac, der Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales, der Bürgerinitiative „Saubere Luft“ und der Umweltgruppe West in einem Kooperationsprojekt mit Blick auf die Kommunalwahl am 13. September.

Da die Bürger schon jetzt per Briefwahl ihre Stimme abgeben können, möchte diese überparteiliche Interessengemeinschaft (IG) damit zur Meinungsbildung beitragen. Die befragten vier Ratsfraktionen spielen laut Norbert Bömer von der IG die entscheidende Rolle bei diesem zentralen Thema.

Verkehrswende in Duisburg: Interessengemeinschaft gibt AfD bewusst keine Plattform

Mehr kämen deshalb und aus Zeitgründen nicht zu Wort. Nur der AfD habe man bewusst keine Plattform geben wollen.

Alle Videos sind auf Youtube unter dem Stichwort „Verkehrswende Duisburg“ zu finden.

